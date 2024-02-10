Kocaeli İl Başkan yardımcısı istifa etti

Memleket Partisi Kocaeli İl başkan yardımcısı Varol Tantoğlu, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Tantoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: ''Değerli il başkanım ve sevgili yol arkadaşlarım, Hep birlikte çıkmış olduğumuz bu yol da bana inandınız ve güç verdiniz. Bu yolda sizlerle yürümek benim için çok kıymetliydi, hepinize minnettarım. Ancak bugün itibari ile Memleket Partisi İl başkan yardımcılığı görevimden ayrılıyorum. Bu süreçte tecrübe ve kazanımım olduğu gibi çok değerli insanlarla da tanışma fırsatım oldu. Yine yollarımızın kesişeceği yolculuklar mutlaka olacaktır, hepinize çok teşekkür ederim. Saygı ve selamlarımla''
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.