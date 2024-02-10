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Ömeroğlu, tam gaz sahada

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31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Dilovası’ndan aday gösterilen AK Parti Dilovası Belediye Başkan adayı Ramazan Ömeroğlu, aday gösterildiği günden bu yana sahaya inerek çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. 

Ömeroğlu, tam gaz sahada mask
Ömeroğlu, tam gaz sahada
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AK Parti Dilovası Belediye Başkan Adayı Ramazan Ömeroğlu, seçim çalışmalarına hızlı başladı. Aday tanıtımının ardından ilçede coşku ile karşılanan Ömeroğlu, seçim çalışmaları kapsamında başladığı ziyaretlerinin ilkini Cumhur İttifakı ortakları olan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Dilovası İlçe Başkanı Erdem Sıtar ve yönetimine gerçekleştirdi. 

EN BÜYÜK DESTEK DİLOVASI’NDAN GELECEKTİR

AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, SKM yönetimi ve parti yöneticilerinin de eşlik ettiği ziyaretlerde Başkan Adayı Ömeroğlu, “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleri ile ilçemize hizmet için aday gösterildik. Cumhur ittifakı olarak gireceğimiz bu seçimde halkımızın bizden beklediği mutlu, huzurlu ve yaşanılabilir bir Dilovası’nı inşa etmek için çalışacağız. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde şehrimizi daha güzel hale getireceğiz. Halkımızın yaşam kalitesini artıracağız. İnşallah çıktığımız bu yolda Cumhur İttifakı olarak Ak Partimize ve Cumhur ittifakımıza en güçlü destek de Dilovası’ndan gelecektir.” dedi. MHP İlçe Başkanı Erdem Sıtar ise ziyaretten dolayı Ömeroğlu ve beraberindekilere teşekkür ederek. Gece demeden gündüz demeden Cumhur İttifakının başarısı ve ilçemizin geleceği için çalışacağız.” diyerek Ömeroğlu’na destek verdi. 

ÖMEROĞLU’NDAN KAMU KURUMLARINA ZİYARET

Daha sonra ziyaretlerini sürdüren AK Parti Dilovası Başkan Adayı Ramazan Ömeroğlu ve beraberindeki heyet seçim çalışmaları kapsamında resmi kurum ve kuruluşlara, STK’lara ziyarette bulundu.

 

Kaynak: BÜLTEN

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10 Şub 2024 - 12:45 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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