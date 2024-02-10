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10 Şub 2024 - 12:48- Siyaset G:

Tutuş'a Bekirdere’de yoğun ilgi

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AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, Bekirdere Mahallesi'nde yoğun ilgi gördü.

Tutuş'a Bekirdere’de yoğun ilgi mask
Tutuş'a Bekirdere’de yoğun ilgi
Tutuş'a Bekirdere’de yoğun ilgi
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AK Parti İzmit İlçe Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Programları kapsamında saha programlarına devam eden AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, Bekirdere Mahallesi'nde vatandaşlar ve esnaflarla bir araya geldi. Başkan Adayı Tutuş, gerçekleştirdiği ziyaret programında  yoğun ilgi gördü. Sabah namazı ile başlayan ve gece saatlerine kadar devam eden programlarda; Başkan Adayı  Tutuş'a AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, Kadın Kolları Başkanı Pınar Atabay, Gençlik Kolları Başkanı Köksal Gümüş eşlik etti.

Tutuş'a Bekirdere’de yoğun ilgi

"SEÇİMİ KAYBETME GİBİ BİR DÜŞÜNCEMİZ, ENDİŞEMİZ  YOK"

Gerçekleşen programlarda konuşan Başkan Adayı Tutuş: "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, İzmit'te Cumhur ittifakı olarak aldığımız oy oranı yüzde 52. İzmit'te adayını, hizmetini, beyannamesini, takdir ettiği, beğendiğinde 'ben Cumhur İttifakına oy veririm' diyen yüzde 52'lik vatandaşımız var. Bizim seçimi kaybetme gibi bir düşüncemiz, endişemiz  yok. Ben, önümüzdeki seçimlerde;  aldığımız oyu nasıl yükseltilir, onu düşünüyorum. Yüzde 52'nin üzerine, sizlerinde gayreti ile bizlerinde gayretleri ile bu zamana kadar İzmit'te alınmayan oyu alarak İzmit'te vatandaşlarımızı yarım kalmış hizmetlerle buluşturarak, yeni , yine, yeniden  kavuşturmak istiyorum.

Tutuş'a Bekirdere’de yoğun ilgi

"İZMİT'İN ÇOCUKLARI İLE BU KENTİ YÖNETMEYE TALİP OLDUK"

Sizlerin desteği ve Allah’ın da izniyle, inşaallah 31 Mart'ta İzmit’in çocukları ile bu kenti yönetmeye talip olduk. Tahir Başkanımızda söylediği gibi, ' Kocaelispor süper lige, Muharrem Tutuş Belsa’ya' inşallah. Sözde değil, özde bir şekilde, İzmit Belediye Başkanı olarak ne gerekiyorsa hep beraber oturup konuşarak birlikte ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız. Bugün Bekirdere'de görüştüğümüz hemşerilerimizin gözündeki ışıltı, bizi gördüklerinde kucaklamaları, gerçekten seçim bir tarafa, 15 yıldır geriye doğru baktığımda bu bölgenin bir çocuğu olarak insan biriktirdiğimi, kardeşler biriktirdiğimi, bizlere büyüklük yapan abiler biriktirdiğimi gördüm. Bu da bana yeter” dedi.

Tutuş'a Bekirdere’de yoğun ilgi

Tutuş'a Bekirdere’de yoğun ilgi

Kaynak: BÜLTEN

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10 Şub 2024 - 12:48 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

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