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10 Şub 2024 - 13:05- Gündem G:

İMO Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün: Önümüzdeki dönem için yeniden adayım

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İMO Kocaeli Şubesi 14. Dönem Genel Kurulu’nun ilk günü gerçekleşti. 13. Dönem Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün yeni dönemde hizmet için tekrar aday olduğunu, “2 yıldır büyük bir gururla yürütmekte olduğum İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanlığına önümüzdeki dönem için de yeniden adayım” sözleri ile açıkladı.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
İMO Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün: Önümüzdeki dönem için yeniden adayım mask
İMO Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün: Önümüzdeki dönem için yeniden adayım
İMO Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün: Önümüzdeki dönem için yeniden adayım
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İMO DA GENEL KURULUN İLK GÜNÜ GERÇEKLEŞTİ

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 14. Dönem Genel Kurulu’nun ilk günü Kocaeli Ticaret Odası Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Genel kurulda İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı ve başkan adayı Ali Akgün ve protokol üyeleri konuşma gerçekleştirdi. Genel kurulda ayrıca faaliyet raporu oylandı. İnşaat Mühendisleri Odası’nda başkanlık seçimi 11 Şubat Pazar günü 09.00-17.00 saatleri arasında yine Kocaeli Ticaret Odası’nda gerçekleştirilecek. Başkanlık seçim için 4 bin 9 üyenin oy kullanma hakkı bulunurken 7 asil ve 7 yedek yönetim kurulu üyesi ile birlikte 21 kurultay delegesi seçilecek.

İMO Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün: Önümüzdeki dönem için yeniden adayım

UTKAN HOCAMIZI SEVGİ VE SAYGIYLA ANIYORUM

Ali Akgün yaptığı konuşmada şunları söyledi: “2022 yılında kaybettiğimiz 13.dönem şube başkanımız Doç. Dr. Utkan Mutman hocamızı saygı, sevgi ve rahmet ile anıyorum. Utkan hocamızdan sonra devraldığım başkanlık görevini layığıyla yerine getirmek için elimden gelen gayreti gösterdiğimi belirtmek istiyorum. İnşaat mühendisleri odası Kocaeli şubesi; temsilcilikten şubeye dönüştüğü 1998 yılından beri Gebze temsilciliğimiz ile bugün 4 binden fazla üyesi ile büyük bir meslek örgütü haline gelmiştir. Odamız, gerek üyelerinin meslek hayatlarında karşılaştığı her türlü problemin çözümünde, gerekse Kocaeli’yi ilgilendiren konularda her dönem önemli çalışmalara imza atmıştır.

İMO Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün: Önümüzdeki dönem için yeniden adayım

1999 ÖNCESİ YAPILARI 6 AY İÇERİSİNDE İNCELEDİK

6 Şubat'taki Kahramanmaraş depreminin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi desteğiyle başlatılan ‘Kocaeli ili yapı envanter stoku protokolü’ kapsamında kentteki 1999 gölcük depremi öncesi yapılan bütün binaları incelemek için protokole imza attık. Aynı zamanda Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ile teknik iş birliği protokolünde beraber çalışmalar yürüttük. Proje kapsamında eğitim verilen 120 inşaat mühendisi meslektaşımızla, 1999'daki depremden önce inşa edilen yapıları taramak üzere sahaya inerek temmuz ayında çalışmalara başladık ve Aralık ayında projeyi başarıyla sonlandırdık. Bu proje ile Türkiye’ye örnek bir şube olduk.

ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM İÇİN YENİDEN ADAYIM

Bugün itibariyle 13. dönem yönetim kurulu olarak görevimizi tamamlıyoruz. Bu çerçevede son 2 yıldır büyük bir gururla yürütmekte olduğum inşaat mühendisleri odası Kocaeli şube başkanlığına önümüzdeki dönem için de yeniden adayım. Hedefimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mesleğimize, meslektaşlarımıza, şehrimize ve ülkemize hizmet etmektir.

Geçmişte yaptıklarımız irdelendiğinde gelecekte neler yapabileceğimiz daha iyi anlaşılacaktır.

Bu hedefte yanımızda olan ve desteklerini hiç eksik etmeyen çok değerli ekip arkadaşlarıma ve kıymetli meslektaşlarımıza, Sesimizi duyurmamıza her zaman destek olan siz saygıdeğer basın mensuplarımıza şahsım ve ekibim adına çok teşekkür ediyorum.”

HER TÜRLÜ ANA YAPIYI BİZ YAPIYORUZ

İMO Kocaeli Şubesi Kurucu Başkanı Keramettin Gençtürk konuşmasında  “Mesleğimizin çok önemli olduğunu burada söylemek istiyorum. Her türlü ana yapıyı biz yapıyoruz. Dünyaya şekil veren ve boyut kazandıran bizleriz. Vatandaşların yolunuz da, mezarını da biz yapıyoruz. Ama etkimizi yönetimlere hissettiremiyoruz. Her depremden sonra meslektaşlarımız gözaltına alınıyor. Mesleğimizi yapıyoruz ama o alanda yetkili değiliz. İmar barışı çıkarılıyor, denetlemeden uzak tutuluyor ama faturası bize çıkıyor. Kara mekanizmasında yokuz. Sorumlulukta varız ama yetkide yokuz. Müthiş acı çekiyorum. Ciddiye alınmadığımız için çokta üzülüyorum.” ifadelerini kullandı.

İMO Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün: Önümüzdeki dönem için yeniden adayım

ALİ AKGÜN’ÜN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

ASİL LİSTE: Ali Akgün, Şerafettin Vural, Önder Yalçınkaya, Behra Sayan Erşan, Halis Furkan Kocakulak, Serkan Akyıldız, Nebi Suna.

YEDEK LİSTE: İsmail Yaruk, Fatih Gümüş, Hüseyin Aygül, Rabia Gümüş, Cantuğ Akyıldız, Hasan Şatıroğlu, İlker Alpaydın.

ÜST KURUL DELEGELERİ ASİL LİSTE: İsmail Yaruk, Lütfü Akbalık, Kahraman Bulut, Aykut Bozkurt, Cihan Bahadır Yaşar, Batuhan Bayındır, Ömer Semih Yurt, Mehmet Dinç, Ziya Özhan, Furkan Bozan, Elif Büberci, Çağdaş Kara, Sultan Yonarlar, Nevzat İlker Ural, Fayik Ortaç, Emrah Çalış, Batuhan Üretürk, Halil Ardıç, Murat Bayzin, Ali Aytaç Aydemir, Furkan Özkal.  

İMO Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün: Önümüzdeki dönem için yeniden adayım

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10 Şub 2024 - 13:05 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.320.671 gösterim gerçekleşti.

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