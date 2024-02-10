Başiskele Belediyespor antrenörünün oğlu yoğun bakımda

Süper Amatör Lig takımlarından Başiskele Belediyespor antrenörü İbrahim İshakoğlu’nun oğlu Doğancan İshakoğlu, Başiskele’de trafik kazasında yaralandı. Doğancan İshakoğlu, Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Doğancan İshakoğlu yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. İbrahim İshakoğlu sosyal medya hesabından, “Oğlum Doğancan geçirdiği trafik kazası sonucu Kocaeli Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Dualarınızı bekliyorum. İnşallah iyi olacak” diye paylaşımda bulundu.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.