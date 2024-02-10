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Başkan Büyükakın, “Milletimizin sesine hep kulak verdik”

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Başkan Büyükakın, AK Parti Dilovası, Gebze ve Kandıra İstişare Kurulu toplantılarına katıldı.

Başkan Büyükakın, “Milletimizin sesine hep kulak verdik” mask
Başkan Büyükakın, “Milletimizin sesine hep kulak verdik”
Başkan Büyükakın, “Milletimizin sesine hep kulak verdik”
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Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, AK Parti Dilovası, Gebze ve Kandıra İstişare Kurulu toplantısına AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus ile birlikte katıldı. İlk olarak Dilovası istişare toplantısına katılarak güne başlayan Başkan Büyükakın, burada kendisine İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, Dilovası İlçe Belediye Başkanı Hamza Şayir ve AK parti Dilovası Başkan Adayı Ramazan Ömeroğlu ve teşkilat üyeleri eşlik etti. Burada bir konuşma gerçekleştiren Başkan Büyükakın, “Dilovası’na verdiğimiz her sözü tuttuk. Seçildiğimiz günden bu yana elimiz ve gözümüz hep burada oldu. Çevre korumasından sağlık hizmetlerine, ulaşımdan alt ve üst yapı yatırımlarına kadar birçok alanda önemli adımlar attık. Allah’ın izniyle yeni dönemde de Dilovası’nın desteğini her zaman olduğu gibi arkamıza alarak şehrimizi daha da ileriye taşımaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Büyükakın, “Milletimizin sesine hep kulak verdik”

“ORTAK AKLIN BEREKETİNE HER ZAMAN İNANDIK VE UYGULADIK”

Başkan Büyükakın daha sonra, AK Parti Gebze İstişare Kurulu toplantısına da katıldı. İlçe Başkanı Recep Kaya ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün hazır bulunduğu toplantı da ise Başkan Büyükakın, “İstişarenin gücüne, ortak aklın bereketine her zaman inandık ve uyguladık. Gebze ilçemizde altyapı, üst yapı, yollar ve kavşaklar gibi çok önemli işlere imza attık. Biz her daim teşkilatımızla birlikte şehrimizin tamamında çalıştık. Milletimizin sesine hep birlikte kulak verdik, vermeye de devam edeceğiz” ifadelerini sarf etti.

Başkan Büyükakın, “Milletimizin sesine hep kulak verdik”

“KARARLILIKLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

AK Parti Kandıra İlçe İstişare Kurulu toplantısına da katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, burada da yaptığı değerlendirmelerde ise, “Bizlerin değerleri ve hedefleri var. İşte bu değerlerin ve hedeflerin doğrultusunda birlik ve beraberlik içinde, daha güçlü yarınlara ilerlemek için el ele çalışmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içinde, ülkemizin ve tabi ki şehrimizin geleceği için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Buluşmada AK Parti Kandıra Belediye Başkan adayı Erol Ölmez ve ilçe Başkanı Alper Tokgöz’ün yer alırken, Başkan Büyükakın, “Geçmişten bugüne şehrimize hizmet etmiş kıymetli büyüklerimiz ve kardeşlerimize bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Bu yolda hep beraber bugüne kadar nasıl geldiysek, bundan sonra da omuz omuza milletimize hizmet yolculuğumuza devam edeceğiz” vurgusu da yaptı.  

Başkan Büyükakın, “Milletimizin sesine hep kulak verdik”

Kaynak: HABER MERKEZİ

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10 Şub 2024 - 13:13 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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