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10 Şub 2024 - 13:17- Gündem G:

9 yaşındaki İbrahim lösemiye yenildi

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Kocaeli'de bir süredir lösemi tedavisi gören 9 yaşındaki İbrahim Topkara, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

9 yaşındaki İbrahim lösemiye yenildi mask
9 yaşındaki İbrahim lösemiye yenildi
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Kartepe market işleten Rıdvan Topkara’nın 3 çocuğundan biri olan İbrahim Topkara, bir süredir lösemi nedeniyle tedavi görüyordu. Durumu ağırlaşan Topkara, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Topkara’nın acı haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. İbrahim Topkara’nın cenazesi Abdülhamit Han Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

HAYALİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ

Polisleri çok sevdiğini söyleyen ve sünnet düğününde polislerin de katılmasını çok isteyen Topkara'nın 16 Eylül 2023 günü gerçekleşen sünnet düğününe polis ekipleri katılmıştı. Çok sevdiği polislerle zaman geçirme fırsatı bulan Topkara’nın sünnet konvoyuna polis ekipleri de katılmış, onu bir an olsun yalnız bırakmamıştı.

Kaynak: İHA

# polis, Kartepe

10 Şub 2024 - 13:17 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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