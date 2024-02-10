9 yaşındaki İbrahim lösemiye yenildi

Kartepe market işleten Rıdvan Topkara’nın 3 çocuğundan biri olan İbrahim Topkara, bir süredir lösemi nedeniyle tedavi görüyordu. Durumu ağırlaşan Topkara, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Topkara’nın acı haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. İbrahim Topkara’nın cenazesi Abdülhamit Han Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
HAYALİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ
Polisleri çok sevdiğini söyleyen ve sünnet düğününde polislerin de katılmasını çok isteyen Topkara'nın 16 Eylül 2023 günü gerçekleşen sünnet düğününe polis ekipleri katılmıştı. Çok sevdiği polislerle zaman geçirme fırsatı bulan Topkara’nın sünnet konvoyuna polis ekipleri de katılmış, onu bir an olsun yalnız bırakmamıştı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.