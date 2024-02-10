Bakan Şimşek Kocaeli’de iş dünyası ile bir araya geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün Gebze’de iş insanlarıyla bir araya gelerek, ekonomi konusunda sunum yapacak. Bakan Şimşek ilk olarak Kocaeli Valiliği’ni ziyaret etti. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Sami Çakır, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş ziyarette bulundu. Bakan Şimşek daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı ziyaret ederken, belediye başkanları ve belediye başkan adayları da ziyarete katıldı.