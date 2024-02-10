Efeler, Hasan Gemici’de

KAĞITSPOR’UN RAKİBİ TARIM KREDİ GENÇLİK
Bu sezon ligde Play-Off’u hedefleyen Kağıtspor, geçen hafta Ankara deplasmanında Anadolu Voleybolu 3-0 yenerek 14.maçında 8.galibeyetini aldı. Ligde 6.sırada bulunan Mavi-Beyazlı ekip, Pazar günü de evinde düşme hattının hemen üzerinde bulunan Tarık Kredi Gençlik ile karşılaşacak. Temsilcimiz, rakibini yerip, Play-Off umutlarını devam ettirmek istiyor. İzmit Hasan Gemici Spor Salonu’ndaki karşılaşma 13.00’de start alacak.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.