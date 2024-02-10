Gebzeli voleybolculara zayıf rakip

Ankara Beştepe Spor Salonu’ndaki karşılaşma 14.00’de başlayacak. Ligde 14 maçta 8 galibiyetle 25 puanla Play-Off hattında yer alan Gebze Belediyespor, pazar günü de Ankara’da set vermeden rahat bir galibiyet alması bekleniyor.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
Erkekler Voleybol 1.lig’deki temsilcilerimizden Gebze Belediyespor, çok başarılı bir sezon geçiriyor. Kırmızı-Beyazlı ekip, Pazar günü de Ankara deplasmanında ligin zayıf takımlarından, düşme hattında bulunan TVF Spor Lisesi ile karşılaşacak.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.