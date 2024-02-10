Suadiye ve Uzuntarla’da prestij maçları

EŞMESPOR-MENDERES GENÇLİK

Bu sezon ilk kez yer aldığı Süper Lig’de ilk yarıda Play-Off yarışı yapan Eşmespor, son haftalarda kaybettiği puanlarla zirvenin gerisinde kalmıştı. Geçen yıl Play-Off oynayan Menderes Gençlikspor’da bu sezon bu hedefine ulaşamadı. Eşmespor ile Menderes Gençlik, pazar günü Uzuntarla Stadı’nda 15.00’de karşılaşacak. Suadiye ve Uzuntarla sahalarındaki iki maçta prestijden başka bir anlam taşımıyor.