Suadiye ve Uzuntarla’da prestij maçları

EŞMESPOR-MENDERES GENÇLİK
Bu sezon ilk kez yer aldığı Süper Lig’de ilk yarıda Play-Off yarışı yapan Eşmespor, son haftalarda kaybettiği puanlarla zirvenin gerisinde kalmıştı. Geçen yıl Play-Off oynayan Menderes Gençlikspor’da bu sezon bu hedefine ulaşamadı. Eşmespor ile Menderes Gençlik, pazar günü Uzuntarla Stadı’nda 15.00’de karşılaşacak. Suadiye ve Uzuntarla sahalarındaki iki maçta prestijden başka bir anlam taşımıyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.