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Başaran: Önceliğimiz altyapı olacak

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Suadiyespor’da Serbülent Dursun Sandıkçıoğlu’nun ayrılmasıyla Başkanlık görevine getirilen Nuri Başaran, ilk hedeflerinin beldenin gençlerine spor yaptırmak olduğunu söyledi.

Başaran: Önceliğimiz altyapı olacak mask
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“35 YILDIR KULÜBÜN İÇİNDEYİM”

Suadiyespor’da futbol oynayan, teknik adamlık yapan, son olarak da yönetim kurulunda yer alan Nuri Başaran, artık Yeşil-Beyazlı ekibin Başkanı. Yeni başkan Başaran yaptığı açıklamada, “35 yıldır Suadiyespor Kulübü’nün içindeyim. Gençlik yıllarımda formasını terlettiğim hocalığını ve yöneticiliğini yaptığım Suadiye sporumuzun kulüp başkanlığını devralmış bulunmaktayım. Yönetici arkadaşlarımla beraber öncelikli hedefimiz temel olmadan bina olmaz anlayışıyla Suadiyemizin gençlerini çocuklarını kötü alışkanlıklardan kurtarmak olacaktır.

“AİLELERLE BİR ARAYA GELECEĞİZ”

Onun için genç sporcularımızın aileleriyle birlikte bir araya gelip çocuklarımızın spor yapmalarını sağlamak, topluma saygılı ve ahlaklı bir nesil yetiştirmek istiyoruz. Bunun yanında A takım kadrosunu da, genç ağırlıklı hedefi olan yetenekli potansiyeli yüksek dinamik ben bu işten ekmek yiyeceğim düşüncesine sahip olan sporcuları bir araya getireceğiz. Sporseverlerin zevkle izleyeceği, şampiyonluğu kovalayacak bir kadroyu kuracağız inşallah” dedi. 

Kaynak: SPOR SERVİSİ

# yeni, başkan

10 Şub 2024 - 13:44 Kocaeli- Spor --- Okunma

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