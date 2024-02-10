10 Şub 2024 - 13:45 - Spor

Süper Lig’de Play-Off tamam sıra düşecek takımda

Süper Amatör Lig A Grubu’nda bitime iki hafta kala şampiyon olan takım ile Play-Off’a kalan iki takım belli oldu. Bu grupta düşecek son takım için mücadele sürüyor. Hafta içinde erteleme maçını kazanan Güneşspor, pazar günü deplasmanda Dilovası Belediyespor ile oynayacak. Düşme korkusunu yakından hisseden Sırrıpaşa FK ise Derince Stadı’nda Harb-İşspor’u konuk edecek. İki maçında başlama saati 17.00 olarak açıklandı.