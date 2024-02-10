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Süper Lig’de Play-Off tamam sıra düşecek takımda

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Süper Amatör Lig A Grubu’nda bitime iki hafta kala şampiyon olan takım ile Play-Off’a kalan iki takım belli oldu. Bu grupta düşecek son takım için mücadele sürüyor. Hafta içinde erteleme maçını kazanan Güneşspor, pazar günü deplasmanda Dilovası Belediyespor ile oynayacak. Düşme korkusunu yakından hisseden Sırrıpaşa FK ise Derince Stadı’nda Harb-İşspor’u konuk edecek. İki maçında başlama saati 17.00 olarak açıklandı.

Kenan Meriç
Kenan Meriç Tüm Haberleri
Süper Lig’de Play-Off tamam sıra düşecek takımda mask
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GÜNEŞSPOR DEPLASMANDA SIRRIPAŞA FK SAHASINDA

Bu sezon iki maçta hükmen mağlup sayılıp, 3 puanı da silinen Güneşspor, bir anda düşecek  takımlar arasında yer aldı. Hafta içinde erteleme maçında Suadiyespor’u 4-1 yenen Yeşil-Siyahlı ekip, 25 puanla düşme hattının üzerine çıktı. Bir maçı fazla olan Güneşspor, Pazar günü ligden düşmesi kesinleşen Dilovası Belediyespor’a konuk olacak. Bu grupta düşecek takımlar arasında gösteriler 24 puanlı Sırrıpaşa FK ise Derince Stadı’nda grubun rahat takımlarından Harb-İşspor ile oynayacak. İki maçta 17.00’de başlayacak. 


SÜPER LİG A GRUBU PUAN DURUMU

Takim Adi

 

O

 

G

 

B

 

M

 

A

 

Y

 

P

 

1-Bağdat Spor

22

20

1

1

76

16

61

2- Körfez G.B

23

16

3

4

39

18

51

3- Beylikbağıspor

22

15

2

5

61

26

47

4-Doğantepespor

22

10

5

7

40

36

35

 5-Suadiyespor

22

10

2

10

36

36

32

6-Menderes Gençlik

22

9

3

10

33

28

30

7-Eşmespor

22

9

3

10

34

34

30

8-Harb İş Spor

22

9

3

10

36

39

30

9-Kandıra G.B

22

8

2

12

19

45

26

10-Güneşspor

23

8

4

11

32

33

25

11- Sırrıpaşa FK

22

7

3

12

32

41

24

12-Dilovası Belediye

22

4

2

16

20

58

14

13-İhsaniyespor

22

1

1

20

6

54

1

 

 

PAZAR GÜNÜNÜN PROGRAMI

Suadiye Stadı

17.00 Suadiyespor-Doğantepe

Uzuntarla Stadı

15.00 Eşmespor-Menderes Gençlik

Derince Stadı

17.00 Sırrıpaşa FK-Harb-İşspor

Dilovası Stadı

17.00 Dilovası Belediye-Güneşspor

 

# hafta, Körfez, Derince

10 Şub 2024 - 13:45 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Kenan Meriç

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