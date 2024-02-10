Süper Lig’de Play-Off tamam sıra düşecek takımda

GÜNEŞSPOR DEPLASMANDA SIRRIPAŞA FK SAHASINDA
Bu sezon iki maçta hükmen mağlup sayılıp, 3 puanı da silinen Güneşspor, bir anda düşecek takımlar arasında yer aldı. Hafta içinde erteleme maçında Suadiyespor’u 4-1 yenen Yeşil-Siyahlı ekip, 25 puanla düşme hattının üzerine çıktı. Bir maçı fazla olan Güneşspor, Pazar günü ligden düşmesi kesinleşen Dilovası Belediyespor’a konuk olacak. Bu grupta düşecek takımlar arasında gösteriler 24 puanlı Sırrıpaşa FK ise Derince Stadı’nda grubun rahat takımlarından Harb-İşspor ile oynayacak. İki maçta 17.00’de başlayacak.
SÜPER LİG A GRUBU PUAN DURUMU
PAZAR GÜNÜNÜN PROGRAMI
Suadiye Stadı
17.00 Suadiyespor-Doğantepe
Uzuntarla Stadı
15.00 Eşmespor-Menderes Gençlik
Derince Stadı
17.00 Sırrıpaşa FK-Harb-İşspor
Dilovası Stadı
17.00 Dilovası Belediye-Güneşspor
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.