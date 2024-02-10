Baçspor, MAP Kavaklı’ya fark attı

BAÇSPOR ZİRVEYE OTURDU

2.Küme’de bu sezon semt takımları çok hareketli. Kadrolarını çok önemli oyuncularla güçlendiren takımlar sezona iddialı girdiler. Bu takımlardan biri de MAP Kavaklıspor, ilk iki maçından 4 puan toplamıştı. Uzun yıllar sonra yeniden faaliyetlerine başlayan Baçspor da ilk haftayı bay geçtikten sonra geçen hafta ilk maçını oynadı, Kadıköyspor’u 6-1 yendi. Sarı-Lacivertli ekip, ikinci maçından da farklı skorla galip geldi, MAP Kavaklıspor’a 5-0 üstünlük sağladı.

İKİNCİ YARIDA COŞTU

Cephanelik Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısını Baçspor, Murat Gögercin’in 7.dakikada attığı golle 1-0 önde geçti. İlk yarı bu skorla bitti. İkinci yarıda 60’dan sonra peş peşe goller bulan ligin yeni takımı Baçspor, Sinan Gögercin, Ferdi Aksakal, Semihcan Güneş ve Melih Öztorun’un golleriyle 5-0 galip geldi. Baçspor, 2’de 2 yapıp, maç B Grubu’nun yeni lideri oldu.

BAÇSPOR- Yıllar sonra yeniden futbolda faaliyetlerine başlayan Baçspor, 2.Küme’de çok iddialı takım kurdu.

BAŞKAN AYDIN DA İZLEDİ- ASKF Başkanı Murat Aydın da MAP Kavaklıspor-Baçspor müsabakasını takip etti.

MAP KAVAKLISPOR- İlk iki maçından 4 puan alan Kırmızı-Yeşilli ekip, bu kez Baçspor karşısında mağlup oldu.