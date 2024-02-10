Turgutspor yenilgiden kurtuldu

İLK YARI KÖRFEZ İLÇESİ ÖNDE
Esentepe Stadı’nda oynanan maçta ev sahibi Körfez İlçesi Birlikspor, 45.dakikada Nursamet Parlak’ın serbest atıştan attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıyı 1-0 mağlup bitiren Turgutspor, ikinci yarında oyunun hakimiydi, net fırsatlarda buldu. 82.dakikada Turgutspor penaltı kazandı, atışı Oğuzhan koza kullandı, skora 1-1 oldu. 90+5’de Turgutspor galibiyete çok yaklaştı, Ufuk kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü atamadı. Maçta 1-1 bitti.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.