Asarköyspor kazandı

AKÇATSPOR’U YENDİ
Gölcük-Karamürsel takımlarının yeri aldığı E Grubu’nda iki maçta 3 puan toplayan Asarköyspor, Akçatspor karşısında rahat galibiyet aldı. Hisareynspor’un pilot takımı olan Asarköyspor’a galibiyeti getiren golleri Emre, Muhammet Çini, Oğuzhan Cinal ve Muhammet Uzun attı. Lige kötü başlayan Karamürsel temsilcisi Akçatspor ise 3’de sıfır yaptı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.