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Çınar Akademi’de kurum kabul sınavları başladı

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İzmit Belediyesi Çınar Akademi’de 2024-2025 eğitim öğretim yılında 11 ve 12. sınıf olacak öğrenciler için gerçekleştirilen kurum kabul sınavları yoğun ilgiyle başladı.

Çınar Akademi’de kurum kabul sınavları başladı mask
Çınar Akademi’de kurum kabul sınavları başladı
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İzmit Belediyesi Çınar Akademi, eğitimde fırsat eşitliği anlayışı çerçevesinde gençleri üniversite sınavına hazırlamaya devam ediyor. Uzman eğitim kadrosu ile ücretsiz kaynak kitap desteğinin sağlandığı Çınar Akademi, yeni dönem öğrencilerini bekliyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılında 11 ve 12. sınıf olacak öğrenciler için gerçekleştirilen kurum kabul sınavlarının ilki gerçekleştirildi. Sınav öncesi Çınar Akademi’ye giden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet gençlerle başarılar diledi.

"Burada tamamen ücretsiz eğitim veriliyor"

Birçok öğrenciyi Türkiye’nin en iyi üniversitesine yerleştiren Çınar Akademi, 2024 - 2025 eğitim eğretim yılı için kurum kabul sınavı gerçekleştiriyor. Başkan Hürriyet sınav öncesi yaptığı açıklamada, “Kapasitemiz 120 civarında ama 560’ın üzerinde başvuru aldık. Yaptığımız işin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Burada tamamen ücretsiz eğitim veriliyor. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayan eğitim kurumuna sahibiz. Özellikle dershane fiyatlarının çok yüksek olduğu dönemdeyiz. Birden fazla çocuğu olan aileler çocuklarını dershaneye göndermekte zorlanıyor. Göreve geldiğimizde ilk yapmak istediğimiz işlerden bir tanesi Çınar Akademi’yi kurmaktı. Çok şükür ki başardık. Gördük ki talep de çok fazla. Kapasiteyi arttırmak, yeni Çınar Akademiler kurmak gerekiyor. Burası 2 yıllık kurum. 2 yılda çok ciddi marka, değer oluşturduk" diye konuştu.

"Çınar Akademilerden çok daha fazla açacağız"

"Sınavlar önemli ama sınavı kazanamamak da hayatın sonu değil" diyen Başkan Hürriyet, "Veliler olarak başarıda da başarısızlıkta da her zaman çocuklarımızın yanındayız. Çocuklarımızın sınavlara en iyi şekilde hazırlanarak istedikleri üniversitelere yerleşmeleri çok kıymetli. Sınavlara hazırlanmak adına Çınar Akademide eğitim görecek öğrencilerimizi kabul edeceğimiz sınavlar bugün ve yarın gerçekleştirilecek. Sınavı geçerek yeni dönemde öğrencimiz olacak gençlere sonsuz başarılar diliyorum. Yeni dönemde tekrar göreve geldiğimizde bu Çınar Akademilerden çok daha fazla açacağız. Kapasiteyi çok daha fazla büyüteceğiz. Belki de Çınar Akademi’yi sınavlarla değil de herkese destek verebileceğimiz bir sisteme kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.

"Mesai mefhumu olmaksızın halkımız için çalışmaya devam ediyoruz"

Çınar Akademilerin mahallelerde ücretsiz LGS kursları verdiğini belirten Başkan Hürriyet, "10 mahallede kurs hizmeti veriyoruz ama bu kursları da daha büyütüp geliştireceğiz. Eğitime destek çok önemli. Gençleri çok önemsiyoruz. Biz gençlerin belediyesiyiz. O yüzden de gençlerin geleceğine katkı sunmak anlamında çok ciddi emek veriyoruz. Mesai mefhumu olmaksızın halkımız için çalışmaya devam ediyoruz. Bütün deneme yayınlarımız Çınar Akademi’de ücretsiz şekilde sunuluyor. Emek veren kadromuza çok teşekkür ediyorum. İnşallah tüm gençlerimizin yolları açık olsun" şeklinde konuştu.

Kaynak: BÜLTEN

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10 Şub 2024 - 13:53 İHA Kocaeli- Eğitim --- Okunma

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