Yeni gelmediler, geri döndüler

MUHTAR KESKİN SİTEM ETTİ

Genç iş insanı Onur Ak Baçspor’a yeniden hayat verdi. Önce güçlü bir alt yapı oluşumuyla futbol okulunda çalışmalar başlatıldı; ardından da A takım oluşumuyla 2.Küme’ye katılım sağlandı. İlk haftayı bay geçen ekip ikinci hafta Kadıköyspor ile oynadığı ilk maçını farklı kazanırken, ortaya koyduğu performansa da dikkat çekti. Çarşamba günü M.A.Paşa Cami’nde meslektaşımız Hakan Süer’in babasının cenazesinde karşılaştım sevgili Onur Ak ile. Yanında Cedit Mahalle muhtarı sevgili Nabi Keskin de vardı. Nabi Keskin’i eski tanırım, iyi de görüşürüz. Ayaküstü sohbette takıldı, “Baçspor’dan hiç bahsetmiyorsun” diye. Başkan Onur Ak da yanımızdaydı.

AKILLARA İLK GELEN İSİMLER

Çok haklıydı Nabi Keskin. Tütünçiftlikspor ile Dumlupınar efsanelerinin yıllar sonra geri dönüşleriyle ilgili yazılar yazmıştım ama Baçspor’dan bahsetmemiştim. Elbette ki, Baçspor efsanesinin geri dönüşüne çok sevindim. Geçmişte amatör ligleri kasıp kavuran kulüplerin yeniden faaliyetlerine başlaması çok güzel bir şey. Bize eski günleri hatırlatıyor. Baçspor deyince akıllara ilk gelen isim Kocaelispor’un da kurucuları arasında yer alan merhum Nasut Kayalı’dır. Allah mekanını cennet etsin. Sonrası dönem kulüple özdeşleşen isimler ise Paşa Ayhan lakaplı Ayhan Başçınar, yine Kocaelispor camiasında Taşkafa olarak bilinen Mehmet Görgün’dür. Her ikisi de sağlıklı ömürler diliyorum.

ALT YAPIYI ÖNEMSİYORLAR

Onur Ak’ı Derbentspor yönetimine girdiği yıllardan biliyorum. Kartepe ekibi BAL’da mücadele ediyordu. Şenol Akyüz ile birlikte Kırmızı-Beyazlı kulübe önemli destek sağlamışlardı. Kocaelispor’u ve kent sporuna seven ve her daim destekleyen bir kardeşimiz. Aynı zamanda Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun yönetiminde. Baçspor’da güçlü bir yönetim oluşumu sağladı, alt yapılarda kendilerini ispat etmiş Ercan Gündüz, Mehmet Akif Kahraman, Nafiz Uçar gibi ehil antrenörleri de göreve getirdi. Hem yetiştirecekler, hem yarışacaklar. Güçlü bir alt yapı olmadan istikrarın gelmeyeceğini iyi biliyorlar. A takımda bu sezonki hedef elbette şampiyonluk.

HİÇ BİR KUŞKUM YOK

İyi de başladılar lige. Takımın kaptanı bizim Şenol Çiçek. 2.Küme aslında tam Şenol’a göre. Takıma ağabeylik de yapacaktır. İlk sezonda hedef şampiyonluk. Tabi ki, asıl hedef en üst yerel lige kadar gitmek. Çok uzun süreceğini sanmıyorum. Alt yapılarda da çok önemli işler yapacakları düşüncesindeyim. Gördüğüm, bildiğim kadarıyla Cedit Mahallesinin çalışkan muhtarı Nabi Keskin kulübün en büyük destekçilerinden biri. Zaten yönetim kurulunda de yer alıyor. Yakından takip edeceğim Baçspor’un faaliyetlerini, kısa zamanda hem alt yapı, hem A takım bazında kentin öne çıkan kulüpleri arasında yer alacağına dair kuşkum yok. Sevgili Onur Ak kardeşimin şahsında tüm Baçspor’a emek verenlere kolaylık diliyorum. Selam olsun Baçspor efsanesine. Son dönemin moda tabiriyle yeni gelmediler, geri döndüler.