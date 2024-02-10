Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Spor

Yeni gelmediler, geri döndüler

ABONE OL Google News Sayfamız

Kentin en eski spor kulüpleri arasındadır Baçspor. 1951 yılında kurulmuş. 1966 yılında Baçspor, Doğanspor ve İzmit Gençlik birleşmesinden Kocaelispor doğmuştu. Uzun yıllar Baçspor faal değildi. Yanılmıyorsam 90’lı yıllarda yeniden amatör liglere döndüler ama fazla uzun soluklu olmadı. Çok uzun bir süre Baçspor liglerde yoktu. Ta ki, bu sezona kadar.

Hayrettin Albayrak
Hayrettin Albayrak Tüm Haberleri
Yeni gelmediler, geri döndüler mask
Yeni gelmediler, geri döndüler
Yeni gelmediler, geri döndüler
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

MUHTAR KESKİN SİTEM ETTİ  

Genç iş insanı Onur Ak Baçspor’a yeniden hayat verdi. Önce güçlü bir alt yapı oluşumuyla futbol okulunda çalışmalar başlatıldı; ardından da A takım oluşumuyla 2.Küme’ye katılım sağlandı. İlk haftayı bay geçen ekip ikinci hafta Kadıköyspor ile oynadığı ilk maçını farklı kazanırken, ortaya koyduğu performansa da dikkat çekti. Çarşamba günü M.A.Paşa Cami’nde meslektaşımız Hakan Süer’in babasının cenazesinde karşılaştım sevgili Onur Ak ile. Yanında Cedit Mahalle muhtarı sevgili Nabi Keskin de vardı. Nabi Keskin’i eski tanırım, iyi de görüşürüz. Ayaküstü sohbette takıldı, “Baçspor’dan hiç bahsetmiyorsun” diye. Başkan Onur Ak da yanımızdaydı.

AKILLARA İLK GELEN İSİMLER

Çok haklıydı Nabi Keskin. Tütünçiftlikspor ile Dumlupınar efsanelerinin yıllar sonra geri dönüşleriyle ilgili yazılar yazmıştım ama Baçspor’dan bahsetmemiştim. Elbette ki, Baçspor efsanesinin geri dönüşüne çok sevindim. Geçmişte amatör ligleri kasıp kavuran kulüplerin yeniden faaliyetlerine başlaması çok güzel bir şey. Bize eski günleri hatırlatıyor. Baçspor deyince akıllara ilk gelen isim Kocaelispor’un da kurucuları arasında yer alan merhum Nasut Kayalı’dır. Allah mekanını cennet etsin. Sonrası dönem kulüple özdeşleşen isimler ise Paşa Ayhan lakaplı Ayhan Başçınar, yine Kocaelispor camiasında Taşkafa olarak bilinen Mehmet Görgün’dür.   Her ikisi de sağlıklı ömürler diliyorum.

Yeni gelmediler, geri döndüler

ALT YAPIYI ÖNEMSİYORLAR

Onur Ak’ı Derbentspor yönetimine girdiği yıllardan biliyorum. Kartepe ekibi BAL’da mücadele ediyordu. Şenol Akyüz ile birlikte Kırmızı-Beyazlı kulübe önemli destek sağlamışlardı. Kocaelispor’u ve kent sporuna seven ve her daim destekleyen bir kardeşimiz. Aynı zamanda Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun yönetiminde. Baçspor’da güçlü bir yönetim oluşumu sağladı, alt yapılarda kendilerini ispat etmiş Ercan Gündüz, Mehmet Akif Kahraman, Nafiz Uçar gibi ehil antrenörleri de göreve getirdi. Hem yetiştirecekler, hem yarışacaklar. Güçlü bir alt yapı olmadan istikrarın gelmeyeceğini iyi biliyorlar. A takımda bu sezonki hedef elbette şampiyonluk.

HİÇ BİR KUŞKUM YOK

İyi de başladılar lige. Takımın kaptanı bizim Şenol Çiçek. 2.Küme aslında tam Şenol’a göre. Takıma ağabeylik de yapacaktır. İlk sezonda hedef şampiyonluk. Tabi ki, asıl hedef en üst yerel lige kadar gitmek. Çok uzun süreceğini sanmıyorum. Alt yapılarda da çok önemli işler yapacakları düşüncesindeyim. Gördüğüm, bildiğim kadarıyla Cedit Mahallesinin çalışkan muhtarı Nabi Keskin kulübün en büyük destekçilerinden biri. Zaten yönetim kurulunda de yer alıyor. Yakından takip edeceğim Baçspor’un faaliyetlerini, kısa zamanda hem alt yapı, hem A takım bazında kentin öne çıkan kulüpleri arasında yer alacağına dair kuşkum yok. Sevgili Onur Ak kardeşimin şahsında tüm Baçspor’a emek verenlere kolaylık diliyorum. Selam olsun Baçspor efsanesine. Son dönemin moda tabiriyle yeni gelmediler, geri döndüler.

Yeni gelmediler, geri döndüler

# yeni, başkan, kocaelispor, hafta, HER, moda, Kartepe

10 Şub 2024 - 13:55 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Hayrettin Albayrak

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.320.671 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MONTAJ ELEMANI

Mobesko Mobilya mağazasında çalışacak deneyimli ehliyeti olan MONTAJ ELEMANI aranıyor.  Tel:0 538 942 01 36

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

 Personel ve Öğrenci Servis Hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren, Şirketimizde görevlendirilmek üzere, KÖRFEZ-DERİNCE-İZMİT (MERKEZ) Bölgelerinde...

EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR

Vezirçiftliği’nde bulunan yemek firmamızda çalıştırılmak üzere EMEKLİ ŞOFÖR alınacaktır. Tel: 0532 475 45 44

AYSEL GRUP ELEMANLAR ARIYOR

ELEMANLAR ARANIYOR Askerlik ile ilişiği olmayan; 18-45 yaş arası, emeklilerde 50 yaş sınırlı, *ÜRETİM PERSONELİ *FORKLİFT OPERATÖRÜ *LODER OPERATÖ...

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

KARTEPE YEMEK ŞOFÖR ARIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere ŞOFÖR aranmaktadır. KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

YÜKLEME VE BOŞALMA YAPACAK PERSONEL ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalışmak üzere, Yükleme Ve Boşaltma yapabilecek BEDEN İŞÇİSİ PERSONEL arıyoruz. Tel: 0 534 274 06 48

BERİL TEKNİK ELEMAN ARIYOR

İNOKSAN  ENDÜSTRİYEL MUTFAK yetkili servisi olan firmamızda. (BERİL TEKNİK) çalışmak üzere; *Elektrik, elektronik, doğalgaz, soğutma, elektrikli  ev...

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Asarköyspor kazandı mask
Asarköyspor kazandı
Turgutspor yenilgiden kurtuldu mask
Turgutspor yenilgiden kurtuldu
Baçspor, MAP Kavaklı’ya fark attı mask
Baçspor, MAP Kavaklı’ya fark attı
Süper Lig’de Play-Off tamam sıra düşecek takımda mask
Süper Lig’de Play-Off tamam sıra düşecek takımda
Başaran: Önceliğimiz altyapı olacak mask
Başaran: Önceliğimiz altyapı olacak
Suadiye ve Uzuntarla’da prestij maçları mask
Suadiye ve Uzuntarla’da prestij maçları

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL