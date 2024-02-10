Yıldırım’dan Mesut Çetinkaya’ya büyük destek

20 yıldır Karamürsel’de toplumun her kesimine kendini sevdiren, ilçenin adını ülke genelinde duyuran İsmail Yıldırım, 2024 yerel seçimlerinde tekrar aday gösterilmedi.
İsmail Yıldırım, kardeşim dediği belediyede Başkan Yardımcılığı yapan Mesut Çetinkaya’nın Ak Parti Karamürsel Belediye Başkan Adayı ilan edilmesinin ardından desteğini hiçbir zaman esirgemedi. İsmail Yıldırım, Kayacık Mahallesinde bulunan evinin bulunduğu apartmana Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın’ı destekleyen afişi asarak büyük takdir topladı. Mütevazi kişiliği ile tanınan İsmail Yıldırım, Mesut Çetinkaya ile omuz omuza vererek örnek bir davranışta bulundu.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.