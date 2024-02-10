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10 Şub 2024 - 14:00- Siyaset G:

Yıldırım’dan Mesut Çetinkaya’ya büyük destek

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2004 yılında Demokrat Parti’den belediye Başkanlığına seçilen, 2009 yılında aynı partiden tekrar Başkanlığa seçilerek 2010 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özel davetiyle AK Parti’ye geçen Başkan Yıldırım, 2014 ve 2019 yıllarında Ak Parti’den Belediye Başkan Adayı gösterilerek büyük bir zaferle Karamürsel’de seçim kazanmıştı.

Yıldırım’dan Mesut Çetinkaya’ya büyük destek mask
Yıldırım’dan Mesut Çetinkaya’ya büyük destek
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20 yıldır Karamürsel’de toplumun her kesimine kendini sevdiren, ilçenin adını ülke genelinde duyuran İsmail Yıldırım, 2024 yerel seçimlerinde tekrar aday gösterilmedi.

İsmail Yıldırım, kardeşim dediği belediyede Başkan Yardımcılığı yapan Mesut Çetinkaya’nın Ak Parti Karamürsel Belediye Başkan Adayı ilan edilmesinin ardından desteğini hiçbir zaman esirgemedi. İsmail Yıldırım, Kayacık Mahallesinde bulunan evinin bulunduğu apartmana Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın’ı destekleyen afişi asarak büyük takdir topladı. Mütevazi kişiliği ile tanınan İsmail Yıldırım, Mesut Çetinkaya ile omuz omuza vererek örnek bir davranışta bulundu. 

Yıldırım’dan Mesut Çetinkaya’ya büyük destek
Yıldırım’dan Mesut Çetinkaya’ya büyük destek

Kaynak: BÜLTEN

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10 Şub 2024 - 14:00 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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