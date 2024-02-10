İşte İzmit’te miting yapılacak alanlar, en büyük miting alanı belli oldu

İzmit Kaymakamlığı’nda, 2024 yılı toplantı ve gösteri yürüyüşü alanı ve güzergahların belirledi. Miting yapılacak alanlar Mannesman, İnterteks, Yahyakaptan, Kongre Merkezi ve Real Otopark miting alanı olarak belirlendi. Milli İrade Meydanı projesinin devam etmesi nedeniyle en büyük meydana 28 bin metrekarelik alanı ile 110 bin kişi kapasiteli Mannesman miting alanı oldu.
İşte İzmit Kaymakamlığı’nın belirlediği miting ve yürüyüş güzergahları
Mannesman Miting ve Etkinlik Alanı
Toplanma Alanı: Salim Dervişoğlu Caddesi Üzeri Kocaeli Kongre Merkezi Kavşağı
Yürüyüş Güzergahı: Hastane Yolu Sokak
Miting / Etkinlik Alanı: Borusan Mannesman Fabrikası Eski Alanı
Metrekare / Kapasite: 28.000 M2 / 110.000 Kişi
Ulaşım Şekli: Tramvay, Karayolu Toplu Taşıma ve Hususi Otomobil
İnterteks Miting ve Etkinlik Alanı
Toplanma Alanı: Atletizm Pisti Önü
Yürüyüş Güzergahı: Atletizm Pisti-Miting Alanı Arası Outlet Center Arkası Yol (600 Metre)
Miting / Etkinlik Alanı: İnterteks Uluslararası Fuar Alanı Arkası
Metrekare / Kapasite: 20.000 M2 / 80.000 Kişi
Ulaşım Şekli: Karayolu Toplu Taşıma ve Hususi Otomobil
Yahyakaptan Miting ve Etkinlik Alanı
Toplanma Alanı: Yahyakaptan Gross Market Önü
Yürüyüş Güzergahı: Akkavaklar Caddesi (600 Metre)
Miting / Etkinlik Alanı: Arasta Park AVM Yanı Pazar Alanı
Metrekare / Kapasite: 8.000 M2 / 32.000 Kişi
Ulaşım Şekli: Tramvay, Karayolu Toplu Taşıma ve Hususi Otomobil
Kongre Merkezi Miting ve Etkinlik Alanı
Toplanma Alanı: Avni Kalkavan Stadyumu Önü
Yürüyüş Güzergahı: Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi-Güneş Caddesi (450 Metre)
Miting / Etkinlik Alanı: Kocaeli Kongre Merkezi Otopark Alanı
Metrekare / Kapasite: 15.000 M2 / 60.000 Kişi
Ulaşım Şekli: Tramvay, Karayolu Toplu Taşıma ve Hususi Otomobil
Real Otopark Miting ve Etkinlik Alanı
Toplanma Alanı: Rafet Karacan Bulvarı Başlangıcı (Kandıra Sapağı)
Yürüyüş Güzergahı: Rafet Karacan Bulvarı (750 Metre)
Miting / Etkinlik Alanı: Real AVM Otopark Alanı
Metrekare / Kapasite: 10.000 M2 / 40.000 Kişi
Ulaşım Şekli: Tramvay, Karayolu Toplu Taşıma ve Hususi Otomobil
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.