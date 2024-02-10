İşte İzmit’te miting yapılacak alanlar, en büyük miting alanı belli oldu

İzmit Kaymakamlığı’nda, 2024 yılı toplantı ve gösteri yürüyüşü alanı ve güzergahların belirledi. Miting yapılacak alanlar Mannesman, İnterteks, Yahyakaptan, Kongre Merkezi ve Real Otopark miting alanı olarak belirlendi. Milli İrade Meydanı projesinin devam etmesi nedeniyle en büyük meydana 28 bin metrekarelik alanı ile 110 bin kişi kapasiteli Mannesman miting alanı oldu.

İşte İzmit Kaymakamlığı’nın belirlediği miting ve yürüyüş güzergahları

Mannesman Miting ve Etkinlik Alanı

Toplanma Alanı: Salim Dervişoğlu Caddesi Üzeri Kocaeli Kongre Merkezi Kavşağı

Yürüyüş Güzergahı: Hastane Yolu Sokak

Miting / Etkinlik Alanı: Borusan Mannesman Fabrikası Eski Alanı

Metrekare / Kapasite: 28.000 M2 / 110.000 Kişi

Ulaşım Şekli: Tramvay, Karayolu Toplu Taşıma ve Hususi Otomobil

İnterteks Miting ve Etkinlik Alanı

Toplanma Alanı: Atletizm Pisti Önü

Yürüyüş Güzergahı: Atletizm Pisti-Miting Alanı Arası Outlet Center Arkası Yol (600 Metre)

Miting / Etkinlik Alanı: İnterteks Uluslararası Fuar Alanı Arkası

Metrekare / Kapasite: 20.000 M2 / 80.000 Kişi

Ulaşım Şekli: Karayolu Toplu Taşıma ve Hususi Otomobil

Yahyakaptan Miting ve Etkinlik Alanı

Toplanma Alanı: Yahyakaptan Gross Market Önü

Yürüyüş Güzergahı: Akkavaklar Caddesi (600 Metre)

Miting / Etkinlik Alanı: Arasta Park AVM Yanı Pazar Alanı

Metrekare / Kapasite: 8.000 M2 / 32.000 Kişi

Ulaşım Şekli: Tramvay, Karayolu Toplu Taşıma ve Hususi Otomobil

Kongre Merkezi Miting ve Etkinlik Alanı

Toplanma Alanı: Avni Kalkavan Stadyumu Önü

Yürüyüş Güzergahı: Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi-Güneş Caddesi (450 Metre)

Miting / Etkinlik Alanı: Kocaeli Kongre Merkezi Otopark Alanı

Metrekare / Kapasite: 15.000 M2 / 60.000 Kişi

Ulaşım Şekli: Tramvay, Karayolu Toplu Taşıma ve Hususi Otomobil

Real Otopark Miting ve Etkinlik Alanı

Toplanma Alanı: Rafet Karacan Bulvarı Başlangıcı (Kandıra Sapağı)

Yürüyüş Güzergahı: Rafet Karacan Bulvarı (750 Metre)

Miting / Etkinlik Alanı: Real AVM Otopark Alanı

Metrekare / Kapasite: 10.000 M2 / 40.000 Kişi

Ulaşım Şekli: Tramvay, Karayolu Toplu Taşıma ve Hususi Otomobil

Kaynak: HABER MERKEZİ