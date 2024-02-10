Bitkisel toprak torf gübre çim tohumu ve silis kumu satın alınacak

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Darıca Belediyesi Park Ve Bahçeler Müdürlüğü Bitkisel toprak torf gübre çim tohumu ve silis kumu satın alacak. Bitkisel Toprak, Torf, Gübre, Çim Tohumu Ve Silis Kum Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhale ve Teklif Açma Tarihi, 26 Şubat Pazartesi saat 10:30’da.

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Kaynak: HABER MERKEZİ