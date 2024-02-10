Havalı hasta yatağı ve karyolası satın alınacak

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Darıca Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Havalı hasta yatağı ve karyolası satın alacak. 2024 Yılı Havalı Hasta Yatağı ve Karyolası Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhale ve Teklif Açma Tarihi 23 Şubat Cuma saat 10:00’da.

İLAN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: HABER MERKEZİ