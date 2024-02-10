Motosiklet önce yayaya sonra tabelaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza öğle saatlerinde, Gölcük Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarptı. Motosiklet ardından kaldırımda bulunan taksi durağının tabelasına çarptı. Motosiklet sürücüsü ve yaya yola savruldu.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi yayanın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan motosiklet sürücüsü ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI
Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken, soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Ceza - Motor terörünü her gün yaşıyoruz. Neden bu kişilere ceza kesilmiyor. Motorsiklet bisiklet yolunda gider mi, kaldırımdan gider mi, ters yönden gider mi. Emniyet şeridinden gider mi soldan geçer mi.ustgecitten alt geçitten yaya geçidinden gider mi. bu trafik teröristleri bunların hepsini yapıyor ve bir gram da ceza yemiyor. Neden? Kesin cezalarını bağlayın motorlarını gitsin.. sonuçta ya kendilerini öldürüyor yada başkalarına zarar veriyor.
Bekir - Vefat edene allah rahmet eylesin bunu çizen projeyi yapanın allaha havale ediyorum ikinci ölümlü kaza bunun sorumlusu yapılan saçma sapan ışıklar ve güzgah yanlış oluşu büyükşehirde gölcük trafik büyük sorun hatta belediyenin yapmış olduğu hatayı vatandaş çekiyo ölümler oluyo
Ali - deli gibi gidiyordu altındakını zapt etmek kolay degıl
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.