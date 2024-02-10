Motosiklet önce yayaya sonra tabelaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Ceza - Motor terörünü her gün yaşıyoruz. Neden bu kişilere ceza kesilmiyor. Motorsiklet bisiklet yolunda gider mi, kaldırımdan gider mi, ters yönden gider mi. Emniyet şeridinden gider mi soldan geçer mi.ustgecitten alt geçitten yaya geçidinden gider mi. bu trafik teröristleri bunların hepsini yapıyor ve bir gram da ceza yemiyor. Neden? Kesin cezalarını bağlayın motorlarını gitsin.. sonuçta ya kendilerini öldürüyor yada başkalarına zarar veriyor.