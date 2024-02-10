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10 Şub 2024 - 14:56- Asayiş G:

Motosiklet önce yayaya sonra tabelaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

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Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye sonra da kaldırımdaki tabelaya çarptı. Kazada yaya yaşamını yitirirken, motosiklet sürücüsü ise yaralandı.

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
Motosiklet önce yayaya sonra tabelaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı mask
Motosiklet önce yayaya sonra tabelaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Motosiklet önce yayaya sonra tabelaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Kaza öğle saatlerinde, Gölcük Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarptı. Motosiklet ardından kaldırımda bulunan taksi durağının tabelasına çarptı. Motosiklet sürücüsü ve yaya yola savruldu.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi yayanın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan motosiklet sürücüsü ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken, soruşturma başlatıldı.

Motosiklet önce yayaya sonra tabelaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Motosiklet önce yayaya sonra tabelaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Motosiklet önce yayaya sonra tabelaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Motosiklet önce yayaya sonra tabelaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Motosiklet önce yayaya sonra tabelaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

# polis, Gölcük

10 Şub 2024 - 14:56 Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Ceza - Motor terörünü her gün yaşıyoruz. Neden bu kişilere ceza kesilmiyor. Motorsiklet bisiklet yolunda gider mi, kaldırımdan gider mi, ters yönden gider mi. Emniyet şeridinden gider mi soldan geçer mi.ustgecitten alt geçitten yaya geçidinden gider mi. bu trafik teröristleri bunların hepsini yapıyor ve bir gram da ceza yemiyor. Neden? Kesin cezalarını bağlayın motorlarını gitsin.. sonuçta ya kendilerini öldürüyor yada başkalarına zarar veriyor.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 10 Şubat 15:39
02

Bekir - Vefat edene allah rahmet eylesin bunu çizen projeyi yapanın allaha havale ediyorum ikinci ölümlü kaza bunun sorumlusu yapılan saçma sapan ışıklar ve güzgah yanlış oluşu büyükşehirde gölcük trafik büyük sorun hatta belediyenin yapmış olduğu hatayı vatandaş çekiyo ölümler oluyo

Yanıtla . 7Beğen . 0Beğenme 10 Şubat 15:33
01

Ali - deli gibi gidiyordu altındakını zapt etmek kolay degıl

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 10 Şubat 15:25
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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