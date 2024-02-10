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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gabar’daki petrol üretimi günlük 35 bin varili geçti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enerjide tam bağımsızlığı yakalamanın Türkiye’nin en önemli hedefi olduğunu söyledi. Zonguldak’ı kömürden sonra doğalgaz için de önemli bir merkez haline getireceklerini söyleyen Erdoğan, “Gabar’daki petrol kuyumuzun günlük üretimi bugün itibariyle 35 bin varili geçti.” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yıl sonu için hedefin 100 bin varil olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gabar’daki petrol üretimi günlük 35 bin varili geçti mask
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Zonguldak’ı kömürden sonra doğalgazın da merkezi yapmayı hedeflediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz gazıyla sağlanan 25 metreküplük doğalgaz desteğinin nisan ayına kadar süreceğini söyledi.

GABAR’DA 100 BİN HEDEFİ

Gabar’daki petrol üretiminin günlük 35 bin varili geçtiğini açıklayan Erdoğan, bu rakamı yıl sonuna kadar 100 bine çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.

“KİRLİ PLANLARA GEÇİT VERMEDİK”

Erdoğan konuşmasında 14-28 Mayıs seçimlerine de değindi. “Türk siyasi tarihine birer kara leke olarak geçen pazarlıklara imza attılar. Seçim kazanmak uğruna, devletin bakanlıklarını, kurumlarını pazarlık konusu yapacak kadar ihtiraslarının kurbanları oldular.” diye konuşan Erdoğan, “Bu kirli planlara sizinle birlikte geçit vermedik.” ifadesini kullandı.

31 Mart seçimlerinin, hizmetlerin devamı için önemli olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah, 31 Mart’tan sonra bu hizmetlere yenilerini ekleyeceğiz. Zonguldak’ın tercihinin yine AK Parti’den yana olacağından şüphe duymuyorum.” dedi.

Erdoğan daha sonra AK Parti’nin Zonguldak’ın ilçelerindeki belediye başkan adaylarını açıkladı.

AK Parti’nin Zonguldak adayları şöyle:

Alaplı: Recep Ocak

Çaycuma: Bünyamin Bostancı

Devrek: Özcan Ulupınar

Ereğli: İbrahim Sefer

Gökçebey: Erkan Soner Kodaman

Kilimli: Kamil Altun

Kozlu: Ali Bektaş

"BİZİ KİMSE YOLUMUZDAN ALIKOYAMAZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Bizleri hasretle bağrına basan her bir kardeşime teşekkür ediyorum. Görüyorum ki miting alanımız genişlemiş. Yeni meydanımız, maşallah şehrimize de çok yakışmış. Ama Zonguldak’la aramızdaki sevda çok daha fazla büyümüş. Siz bize böyle samimiyetle sahip çıktığınız müddetçe bizi kimse yolumuzdan alıkoyamaz.

"ZONGULDAK'I DOĞALGAZIN MERKEZİ HALİNE GETİRMEKTE KARARLIYIZ"

Filyos’taki törenimizde müjdesini verdiğimiz ücretsiz doğalgaz desteğimizi halen sürdürüyoruz. İlk ay konutlardan hiçbir ücret almadık. Yani vatandaşlarımızın doğalgaz faturasını, devlet olarak biz ödedik. 11 ay boyunca, mutfak ve su ısıtma için kullanılan 25 metreküplük doğalgaz bedelinin bilabedel olacağını söyledik.

Nisan ayından beri 25 metreküplük miktarı faturalardan düşüyoruz. Bu uygulamayı Nisan 2024 dönemine kadar devam ettireceğiz. Vatandaşlarımızın bütçesine toplam 88 milyar lira tutarında destek sağlamış olacağız. Kendi gemilerimizle sondaj çalışmalarımız sürüyor. “Her seçim öncesinde gaz buluyorlar” diyen çapsızlara kulak asmadan ne dedik; bulanlar, ancak arayanlardır düsturuyla faaliyetlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Zonguldak’ı kömürden sonra doğalgazın da merkezi haline getirmekte kararlıyız.

"GABAR'DA GÜNLÜK ÜRETİM 35 BİN VARİLİ GEÇTİ"

Şunu çok açık ifade etmek isterim. Enerjide tam bağımsızlığı yakalamak en önemli hedefimizdir. Türkiye’nin enerji güvenliğini garanti edecek hamleleri, azim ve cesaretle hayata geçiriyoruz. Karadeniz doğalgazının ardından şimdi de Gabar’da bulduğumuz petrol, bu atılımlardan biriydi. Hatırlarsanız, muhalefet cenahı bu keşfimize de bir kulp takmıştı. Gabar’daki petrol kuyumuzun günlük üretimi bugün itibariyle; 35 bin varili geçti. Günlük miktarın 100 bin varile çıkmasını hedefliyoruz.

“KİRLİ PLANLARA GEÇİT VERMEDİK”

Türk siyasi tarihine birer kara leke olarak geçen pazarlıklara imza attılar. Seçim kazanmak uğruna, devletin bakanlıklarını, kurumlarını pazarlık konusu yapacak kadar ihtiraslarının kurbanları oldular. Bu kirli planlara sizinle birlikte geçit vermedik. Zonguldak, milletin adamına çok güçlü bir şekilde sahip çıktı. Bu muhteşem sonuçtan dolayı her birinize tek tek teşekkür ediyorum.

“MADENCİLER SEFERBER OLDULAR”

Zonguldak sadece milli iredenin değil, milli dayanışmanın da sembol şehri. Bunu 6 Şubat depremlerinde bir kez daha gördük. Bu büyük afette 53 binden fazla insanımız hayatını kaybetti. Zonguldaklı madencilerimiz var ya, şu sari bereliler varya… Enkazların altından o depremdeki vatandaşlarımızı kurtarmak için adeta seferber oldular.

"ONLAR ŞOV YAPAR, BİZ ESERLERİMİZLE KONUŞURUZ"

İnsanın aynası iştir. Bizim de aynamız işimizdir, eserlerimizdir. Biz milletine verdiği sözüne sadık olan bir hükümetiz. Biz bu millete hizmet için varız. Bizi, CHP’nin başını çektiği muhalefetten ayıran temel vasfımız işte budur. Onlar şov ve reklam yaparlar. Biz ise eserlerimizle konuşuruz. Fikri takip yapıp yerine getirdiğimiz sözlerin çetelesini tutmak, bizim için iftihar vesilesidir. Türkiye Taşkömürü Kurumu’na 2 bin işçi alacağımız sözünü vermiştik. Zonguldak için bin 500, Bartın için 400, Karabük için 100 olmak üzere toplam 2 bin işçimiz için resmi süreci eylül ayının ortasında başlattık. Eğitimlerini tamamlayan işçi kardeşlerimiz, işbaşı yapıyor.

"31 MART SEÇİMLERİ ÇOK ÇOK ÖNEMLİ"

Hizmetlerin katlanarak devamı için 31 Mart seçimleri, çok çok önemli. Bugün sizinle burada önemli bir ahitleşmeyi yapmak istiyorum. Belediye başkanımız Dr. Ömer Selim Alan kardeşimizin, Zonguldak’ı nereden nereye getirdiğini hepimiz görüyoruz. Her alanda Zonguldak’ın marka değerini yükseltti, şehrimizin çehresini değiştirdik. Kardeşlerim, kardeşiniz bu ülkenin cumhurbaşkanı… Bilesiniz ki buranın belediye başkanı, cumhurbaşkanının eli üzerinde olduğu sürece Zonguldak çok daha farklı yere gelecektir. İnşallah, 31 Mart’tan sonra bu hizmetlere yenilerini ekleyeceğiz. Zonguldak’ın tercihinin yine AK Parti’den yana olacağından şüphe duymuyorum."

Kaynak: NTV

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10 Şub 2024 - 15:00 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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