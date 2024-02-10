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Bıyık, kapı kapı gezerek gönüllere dokunuyor

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Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, saha çalışmalarında sokak sokak, kapı kapı gezerek gönülleri fethediyor. Toplumun bütün kesimleriyle samimi diyaloglar kuran Başkan Muzaffer Bıyık, gittiği her yerde vatandaşlar tarafından oldukça sıcak karşılanıyor.

Bıyık, kapı kapı gezerek gönüllere dokunuyor mask
Bıyık, kapı kapı gezerek gönüllere dokunuyor
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Göreve geldiği günden beri gönül belediyeciliği uygulamalarıyla vatandaşlarla hiçbir zaman gönül bağını koparmayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, her fırsatta Darıcalılarla iç içe olmayı sürdürüyor. Her mahallede esnaf ve vatandaşlarla birebir temas kuran ve taleplerini dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık, sorunlara anında çözüm üretiyor.

KAPI KAPI GÖNÜLLERE DOKUNUYOR

Eşi Havva Bıyık ile birlikte Darıca’nın 14 mahallesinde sokak sokak, ev ev, kapı kapı ziyaretlerde bulunan Başkan Muzaffer Bıyık’a AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar ve Kadın Kolları Başkanı Selma Gülenç de eşlik ederken Başkan Muzaffer Bıyık, gittiği her kapıda oldukça sıcak ve samimi bir şekilde karşılanıyor. Mahalle ziyaretlerinde vatandaşların her sorunuyla yakından ilgilenen Başkan Muzaffer Bıyık, gelen her talebi not alıyor.

TÜRKİYE YÜZYILINI BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ

Ev ve sokak ziyaretlerinde vatandaşlarla sıcak diyaloglar kuran Başkan Muzaffer Bıyık, birlik ve beraberlik vurgusunda bulunarak, “Hemşerilerimizle kucaklaşmak, birlikte aynı masa etrafında bulunmak bizim her zaman önceliğimiz oldu. Göreve geldiğimiz günden bu yana eser ve hizmet odaklı bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemize, şehrimize hizmet sunuyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte de hep birlikte tek yürek olacak, üretecek, çalışacak, gayret gösterecek ve Türkiye Yüzyılı inşasına her bir hemşerimizle birlikte katkı sunacağız” diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN

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10 Şub 2024 - 15:05 Kocaeli/ Darica- Siyaset --- Okunma

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