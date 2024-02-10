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Yarımcalılar Derneğinden, Tayfun Balıkçıya Çoşkulu Karşılama

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin Körfez Belediye Başkan adayı Tayfun Balıkçı, Yarımcalılar Dernek Başkanı Atakan Yavuz ve yönetimi tarafından coşkulu bir karşılama ile karşılandı. Balıkçı, kendisine gösterilen misafirperverlikten dolayı hemşerilerine teşekkür etti.

Yarımcalılar Derneğinden, Tayfun Balıkçıya Çoşkulu Karşılama mask
Yarımcalılar Derneğinden, Tayfun Balıkçıya Çoşkulu Karşılama
Yarımcalılar Derneğinden, Tayfun Balıkçıya Çoşkulu Karşılama
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Yarımcalılar Dernek Başkanı Atakan Yavuz ve yönetimi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Körfez Belediye Başkan Adayı Tayfun Balıkçı'yı coşkulu bir şekilde karşıladı. Yarımcalılar Derneği, Körfez ilçesinde yaşayan ve bölgenin sorunlarına duyarlılık gösteren bir sivil toplum kuruluşudur. Dernek, yerel yönetimlerin halkın ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir rol oynadığına inanmaktadır.

 

Yarımcalılar Derneğinden, Tayfun Balıkçıya Çoşkulu Karşılama

Yarımcalılar Derneği'nin düzenlediği etkinlikte, Tayfun Balıkçı'nın adaylığına destek veren dernek üyeleri ve Körfezli hemşerileri bir araya geldi. Coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Balıkçı, halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Dernek üyeleri, Balıkçı'nın deneyimli bir siyasetçi olduğunu ve Körfez'in gelişimi için önemli projeleri olduğunu vurguladı. Ayrıca, Balıkçı'nın bölge halkının ihtiyaçlarına duyarlı bir şekilde hareket ettiğini ve onların sesi olacağını ifade ettiler.

 

Yarımcalılar Derneğinden, Tayfun Balıkçıya Çoşkulu Karşılama

TAYFUN BALIKÇI, KÖRFEZİMİZ KAZANACAK!

 Derneğin düzenlediği karşılama etkinliğine, Yarımca bölgesindeki çeşitli sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar da katılım gösterdi. Etkinlikte, Balıkçı'ya destek mesajları verildi ve seçim çalışmalarına ilişkin planlar paylaşıldı.

Yarımcalılar Derneğinden, Tayfun Balıkçıya Çoşkulu Karşılama

 

Tayfun Balıkçı, Yarımcalılar Derneği üyelerine teşekkür ederek, Körfez Belediye Başkanlığı için aday olduğu süre boyunca bölge halkının taleplerini dikkate alacağını ve onların sorunlarına çözüm bulmak için çalışacağını belirtti. “Heyecanlıyız ve projelerimiz hazır Körfezimizi hep birlikte yöneteceğiz. İnancımız sağlam, birlik ve beraberliğimiz daim. Misafirperverliklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Körfezimizi ilçemizde faaliyet gösteren tüm dernek ve STK'larımızla birlikte ortak akıl ile yöneteceğiz. Gücümüzü birlikteliğimizden alıyoruz. Birlikte kazanacağız, Körfezimiz kazanacak!” dedi.

Kaynak: BÜLTEN

# başkan, seçim, aday, ifade, Körfez, Yarımca

10 Şub 2024 - 15:07 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Siyaset --- Okunma

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