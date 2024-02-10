'La casa de Kocaeli' Halatla havalandırma boşluğundan girdi, 9 milyon 897 bin liralık soygun yaptı

Olay, dün İzmit Sanayi Mahallesi'nde Outlet Center alışveriş merkezi içerisinde bulunan Atasay Kuyumculuk’ta meydana geldi. İddiaya göre gece saatlerinde kuyumcuya giren hırsız altınları alarak kaçtı. Kuyumcu dükkanında gece alarm çalması üzerine dükkan önüne gelen hem alışveriş merkezi güvenliği hem de işyeri sahipleri olumsuzluk görmemeleri üzerine geri gitti. Sabah saatlerinde iş yerine gelen kuyumcu, dükkanın içine girdiğinde soyulduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaşanan hırsızlık ile ilgili çalışma başlattı.

HALATLARI BAĞLAYIP KENDİNİ SARKITMIŞ

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalarda hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin alışveriş merkezindeki dükkanların çatısından yürüyerek kuyumcu üzerine geldiğini ve buradaki havalandırma boşluğundan içeriye girdiğini belirledi. İncelemelerde hırsızın tavanda bulunan havalandırma boşluğundan halatları birbirine bağlayarak kendini aşağıya sarkıtıp indiği belirlendi. Hırsızın aynı yöntemle kaçtığı tespit edildi.

9 MİLYON 897 BİN LİRALIK SOYGUN

Hırsızlık olayının gerçekleştiği kuyumcuda sayım sonrası zarar belirlendi. Hırsızın toplam değeri 9 milyon 897 bin TL lan 3 kilo 200 gram altın, 50 bin dolar değerinde pırlanta, 100 bin TL nakit para 10 bin dolar ve 5 bin euro nakit para ile 120 gram külçe altın çaldığı belirlendi.