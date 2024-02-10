Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
10 Şub 2024 - 15:31- Asayiş G:

'La casa de Kocaeli' Halatla havalandırma boşluğundan girdi, 9 milyon 897 bin liralık soygun yaptı

ABONE OL Google News Sayfamız

İzmit’te halatları birbirine bağlayarak havalandırma boşluğundan kuyumcuya giren hırsızın 9 milyon 897 bin lira değerinde altın, pırlanta ve para çaldığı belirlendi.

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
'La casa de Kocaeli' Halatla havalandırma boşluğundan girdi, 9 milyon 897 bin liralık soygun yaptı
'La casa de Kocaeli' Halatla havalandırma boşluğundan girdi, 9 milyon 897 bin liralık soygun yaptı
+1
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Olay, dün İzmit Sanayi Mahallesi'nde Outlet Center alışveriş merkezi içerisinde bulunan Atasay Kuyumculuk’ta meydana geldi. İddiaya göre gece saatlerinde kuyumcuya giren hırsız altınları alarak kaçtı. Kuyumcu dükkanında gece alarm çalması üzerine dükkan önüne gelen hem alışveriş merkezi güvenliği hem de işyeri sahipleri olumsuzluk görmemeleri üzerine geri gitti. Sabah saatlerinde iş yerine gelen kuyumcu, dükkanın içine girdiğinde soyulduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaşanan hırsızlık ile ilgili çalışma başlattı.

HALATLARI BAĞLAYIP KENDİNİ SARKITMIŞ

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalarda hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin alışveriş merkezindeki dükkanların çatısından yürüyerek kuyumcu üzerine geldiğini ve buradaki havalandırma boşluğundan içeriye girdiğini belirledi. İncelemelerde hırsızın tavanda bulunan havalandırma boşluğundan halatları birbirine bağlayarak kendini aşağıya sarkıtıp indiği belirlendi. Hırsızın aynı yöntemle kaçtığı tespit edildi.

9 MİLYON 897 BİN LİRALIK SOYGUN

Hırsızlık olayının gerçekleştiği kuyumcuda sayım sonrası zarar belirlendi. Hırsızın toplam değeri 9 milyon 897 bin TL  lan 3 kilo 200 gram altın, 50 bin dolar değerinde pırlanta, 100 bin TL nakit para 10 bin dolar ve 5 bin euro nakit para ile 120 gram külçe altın çaldığı belirlendi.

'La casa de Kocaeli' Halatla havalandırma boşluğundan girdi, 9 milyon 897 bin liralık soygun yaptı
'La casa de Kocaeli' Halatla havalandırma boşluğundan girdi, 9 milyon 897 bin liralık soygun yaptı
'La casa de Kocaeli' Halatla havalandırma boşluğundan girdi, 9 milyon 897 bin liralık soygun yaptı

Kaynak: İHA

# dolar, çalışma, para, polis, alışveriş, İzmit, Kocaeli

10 Şub 2024 - 15:31 Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.320.671 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Eski Cezalar - Şerefsiz haysiyetsiz alçak hırsızların verdiği zararı tüm toplum ödüyor. Eski hukuk sisteminde böyle kapali yerden para calanin eli kolu kesilir bir daha yapamazdi. Ya Amerika'daki gibi 20 yıl hapse tikacaksin full kısıtlı hapishanede yada başka önlemler düşüneceksin.. küçüğünden büyüğüne herkese zararı dokunan hırsızlığa izin verilmesin.

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 10 Şubat 15:42

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MONTAJ ELEMANI

Mobesko Mobilya mağazasında çalışacak deneyimli ehliyeti olan MONTAJ ELEMANI aranıyor.  Tel:0 538 942 01 36

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

 Personel ve Öğrenci Servis Hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren, Şirketimizde görevlendirilmek üzere, KÖRFEZ-DERİNCE-İZMİT (MERKEZ) Bölgelerinde...

EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR

Vezirçiftliği’nde bulunan yemek firmamızda çalıştırılmak üzere EMEKLİ ŞOFÖR alınacaktır. Tel: 0532 475 45 44

AYSEL GRUP ELEMANLAR ARIYOR

ELEMANLAR ARANIYOR Askerlik ile ilişiği olmayan; 18-45 yaş arası, emeklilerde 50 yaş sınırlı, *ÜRETİM PERSONELİ *FORKLİFT OPERATÖRÜ *LODER OPERATÖ...

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

KARTEPE YEMEK ŞOFÖR ARIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere ŞOFÖR aranmaktadır. KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

YÜKLEME VE BOŞALMA YAPACAK PERSONEL ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalışmak üzere, Yükleme Ve Boşaltma yapabilecek BEDEN İŞÇİSİ PERSONEL arıyoruz. Tel: 0 534 274 06 48

BERİL TEKNİK ELEMAN ARIYOR

İNOKSAN  ENDÜSTRİYEL MUTFAK yetkili servisi olan firmamızda. (BERİL TEKNİK) çalışmak üzere; *Elektrik, elektronik, doğalgaz, soğutma, elektrikli  ev...

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

İstanbul Adliyesine yönelik terör saldırısı soruşturmasında 48 şüpheliye tutuklama talebi mask
İstanbul Adliyesine yönelik terör saldırısı soruşturmasında 48 şüpheliye tutuklama talebi
Asansörün kabini havada asılı kaldı, vatandaşlar mahsur kaldı mask
Asansörün kabini havada asılı kaldı, vatandaşlar mahsur kaldı
Hastanenin yoğun bakımı önünde birbirlerine girdiler mask
Hastanenin yoğun bakımı önünde birbirlerine girdiler
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı mask
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
İzmit'te kuyumcu soyuldu mask
İzmit'te kuyumcu soyuldu
Cip bariyerlere girdi mask
Cip bariyerlere girdi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL