Deniz Feneri Derneği Kocaeli Temsilciliği Şehitlerini Unutmuyor

Kocaeli Valiliğinde gerçekleşen programa Şehit Alper Al’ın kardeşi , Şehit Osman Gazi Çetingöz’ün babası ve eşi, İl Sosyal Hizmetler Müdürü Kâmil Tüylüoğlu, İl Temsilcimiz Şenol Tiryaki, İl İstişare Kurulumuzdan Fatih Sultan Öztel, ve Çalışma arkadaşımız Furkan Güdük katılım sağladı.
Şehit ailelerine teslim edilen su kuyularına ait görsel ve Berat Belgelerinin bulunduğu sandık Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, tarafından takdim edildi. Vali Yavuz: “Şehitlerimiz, su kuyularının açıldığı bölgede yaşam mücadelesi veren kardeşlerimizin dualarında yer bulacaktır’’ diyerek, kuyuların açılmasına vesile olan herkese teşekkürlerini iletti. Programda bulunan Şehit aileleri de “Kuyunun açılacağından haberimiz yoktu, kuyunun açıldığını duyunca çok sevindik katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz’’ ifadelerini kullandılar.
Kaynak: BÜLTEN
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.