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Üretici endişeli: Fındık için risk yılı

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Fındık üreticilerinin zirai don endişesi yaşadığına dikkat çeken Ziraat Mühendisi Haldun Gedikali, 'yalancı baharın' fındık verimini tehlikeye düşürebileceğini kaydetti. Gedikali, "Şubat ayında yağması gereken kar Mart ayı sonlarına doğru yağarsa ciddi anlamda zirai don tehlikesi olur. Fındık yaprak açtıktan sonra eksi 1 derecede uzun süre, eksi 2 ve eksi 3 derecelerde zarar görmeye başlar" diye konuştu.

Üretici endişeli: Fındık için risk yılı mask
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Kış mevsimi ortasında yaşanan yalancı baharla fındık püsküllerinin açtığı görülürken, fındık üreticileri zirai don endişesi yaşıyor. Ziraat Mühendisi Haldun Gedikali, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar sebebiyle oluşan yalancı baharın fındık verimini tehlikeye düşürebileceğini söyledi.

Gedikali, "Fındık yağmura, sıcağa olduğu gibi soğuklamaya da ihtiyacı vardır. Bu sebeple iklimin seyrinde gitmesi verim için çok önemlidir. Havaların mevsim normallerinin üzerinde sıcak gittiğini görüyoruz. Geçmiş yıllarda yaptığımız çalışmalar üzerinden değerlendirdiğimizde göstermiştir ki, iklimin sıcak gittiği dönemlerde fındıkta erkek çiçekler erken açıyor ve polen yayılma süresi kısa sürüyor" diye konuştu.

Ocak ayında olması gereken tozlaşmanın şubat ayında yeni yeni olmaya başladığını aktaran Gedikali, şöyle devam etti:

"Bu sebeple de döllenme olmayabileceği için verim düşüklüğü yaşanıyor. Bu yüzden bu mevsimde havaların soğuk gitmesi ve kar yağışı olması gerekir. Çünkü bütün meyvelerde olduğu gibi fındıkta da soğuklama ihtiyacı karşılanamaz düzgün çiçek açamaz, yapraklanmada problem yaşanır, sağlıklı gelişme gösteremez. Şu ana kadar mevsim normallerinin üzerinde bir hava söz konusu"

Fındıkta yaşanan zirai donun 4’lü yıllara denk geldiğine dikkat çeken Ziraat Mühendisi Gedikali, "Şubat ayında yaşanan yalancı bahar nedeniyle fındığın yaprak açması ve uyanmaya başlamasının ardından yaşanacak kar yağışı zirai dona neden olabilir. Şubat ayında yağması gereken kar Mart ayı sonlarına doğru yağarsa ciddi anlamda zirai don tehlikesi olur. Fındık yaprak açtıktan sonra eksi 1 derecede uzun süre, eksi 2 ve eksi 3 derecelerde zarar görmeye başlar. Bir de fındıkta zirai dona hep 4’lü yıllara rastlamıştır. 1994 yılında zirai don yaşanmış, 2004 yılında fındıkta yüzde 90 civarında zirai don meydana gelmiş. Yine 2014 yılında da zirai don yaşanmış ve şimdi de 2024 yılındayız. Bu da fındık üreticilerini oldukça fazla endişelendirmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

# yeni

10 Şub 2024 - 15:59 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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