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Kiracılarını zorla çıkartan adamın 400 evi olduğu ortaya çıktı

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İstanbul Bakırköy’de kiracısını evden çıkarmak için evini basan ev sahibinin tetikçi tuttuğu ortaya çıktı. Kiracısını zorla çıkarmaya çalışan adamın 400 evi olduğu öğrenildi.

Kiracılarını zorla çıkartan adamın 400 evi olduğu ortaya çıktı mask
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Bakırköy’de kira zammını kabul etmeyip evden çıkmak istemeyen kiracısı Guldzhakhan Krıtckaıa'yı ve misafirini darbedip çatalla yaralayan ev sahibi Mehmet Cengiz Bilik, 6 suçtan toplamda 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Duruşmada, Bilik'in kiracısını evden çıkarmak için adam tuttuğu da ortaya çıktı. Sanıklardan Nizam Şimşek son savunmasında samimi bir itirafta bulunmak istediğini belirterek, "Mehmet bize 'Bir dairem var, bu daireme çöktüler, bu dairemdeki kiracıyı çıkarmama yardımcı olun, işi bitirin karşılığında 20 bin dolarınızı alın. Gerekirse ayaklarına sıkın' diyerek bize işi verdi" şeklinde konuştu.

Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen 7. duruşmaya tutuksuz sanık Nizam Şimşek gelirken taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Söz hakkı verilen Nizam Şimşek, samimi bir itirafta bulunmak ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek, "Biz o dönem Serdar Ok ile yarı zamanlı bodyguardlık ve koruma isleri alıyorduk. Ben Serdar ve yanımızda çalışan Şahin diye bir arkadaş Şirinevler de bir kafede Mehmet Cengiz ile görüştük. O gün oraya gittiğimizde Mehmet bize 'Ataköy'de 400 dairem var. Kiraları toplarken yanımda bulunun' dedi. Biz de koruma işini kabul ettik. Aynı zamanda 'Bir dairem var, bu daireme çöktüler, bu dairemdeki kiracıyı çıkarmama yardımcı olun, işi bitirin karşılığında 20 bin dolarınızı alın' dedi. Nadir'in şahsi evinin adresini dahi bize verdi. Nadir'in karısının numarasını Serdar'a gönderdi. Gerekirse ayaklarına sıkın diyerek bize işi verdi" şeklinde konuştu.

"GEÇMİŞE DÖNÜK EVRAK DÜZENLEDİLER"

Savunmasının devamında Şimşek, "Ben o dönem evlenecektim asgari ücretle çalışıyordum. Maddi sıkıntı yaşadığım için işi kabul ettim. Bir sonraki gün hanım efendinin evine gittik. Aracı dışarı park ettik, apartman kapıcısı bize kapıyı açtı. Mehmet Bey apartman kapıcısına para verdi. Daireye gittik yalnızca kadın vardı bir an önce evden çıkmasının kendisi için en hayırlısı olacağını söyledik. Tehdit etmedik. Pişmanım. Evin bize kiralandığına dair sözleşmede avukat beyin ofisinde yapılmıştır. Ofisin arkasındaki noterde de tasdiklenmiştir. Geçmişe dönük evrak düzenlenmiştir. Daha sonra çıkacak olaylardaki sorumluluğu ortadan kaldırmak için bu evrak düzenlendi" dedi.

Mahkeme, Mehmet Cengiz Bilik'in 6 suçtan toplamda 7 yıl 1 ay hapsine hükmederken Nazım Şimşek ve Serdar Ok, 'Birden fazla kişiyle birlikte tehdit' suçundan ayrı ayrı 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: İHA

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10 Şub 2024 - 16:17 Kocaeli- Türkiye --- Okunma

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