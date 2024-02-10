‘Leyla Hanım’ galası için hazırlıklar hızla devam ediyor 

İzmit Belediyesinin yapımcısı olduğu, Türkiye’nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı unvanına sahip Leyla Atakan’ın hayatını konu alan ‘Leyla Hanım’ belgesel filminin büyük galası yarın akşam gerçekleştirilecek. Saat 18.00’da Yahya Kaptan’da bulunan Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde (SDKM) yapılacak olan ‘Leyla Hanım’ belgesel filminin galası için İzmit Belediyesinin tüm ekipleri büyük özveriyle çalışıyorlar.
İZMİTLİLERİN BEĞENİSİNE SUNULACAK
Ekipler yarın gerçekleştirilecek gala öncesinde SDKM önünde platformların kurulumu ve çevre düzenleme çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Yönetmenliğini İlke İşisağ’ın, Senarya Danışmanlığını Gani Müjde’nin üstlendiği Leyla Hanım belgesel filmi yoğun katılımla İzmitlilerin beğenisine sunulacak.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.