D-100 kilitlendi, TIR yol kenarındaki dükkana girdi

Kaza, İzmit D-100 kara yolu Yenidoğan mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR kaldırıma çıkarak yol kenarındaki iş yerine girdi. Kaza ulaşımı etkiledi. İstanbul istikametinde ulaşım adım adım ilerledi. Yenidoğan’dan Kandıra sapağına kadar trafik oluştu. Kazada yaralıların olduğu öğrenilirken, yaralanan 4 kişiye müdahale ediliyor.
Ayrıntılar gelecek…
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.