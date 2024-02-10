Ortaokul öğrencileri Bahçeşehirli olmak için sınava girdi

ORTAOKUL BURSLULUK SINAVI YAPILDI
Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüsü'nde 4-5-6 ve 7. sınıf öğrencileri 2024-2025 Eğitim Öğretim yılında okulun vereceği burslardan yararlanmak için bursluluk sınavına girdi. Sınava okulun mevcut öğrencileri dışında Bahçeşehirli olmak isteyen öğrenciler de katılım gösterdi. Bursluluk sınavı sonuçları 14 Şubat Çarşamba günü açıklanacak. Öğrencilere başarı oranlarına göre burs verilecek.
LİSE İÇİN 17 ŞUBAT GÜNÜ SINAV YAPILACAK
9-10 ve 11. sınıf öğrencileri için düzenlenecek bursluluk sınavı 17 Şubat Cumartesi günü gerçekleşecek.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.