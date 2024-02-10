Milli Savunma Bakanı Güler'in babası Fikret Güler, son yolculuğuna uğurlandı

Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen törende Bakan Güler ve ailesi, taziyeleri kabul etti. Fikret Güler'in cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze namazına, Bakan Güler'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili Celal Adan, bazı bakanlar ve milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.