AK Parti'li adayın seçim çalışmasında silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

İstanbul'da AK Parti'li belediye başkanı adayının seçim programı sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Küçükçekmece Belediye Başkanı Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen saldırıda bir kişi yaralandı.
KURUM: SALDIRIYI LANETLİYORUM
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum, saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Kurum açıklamasında şunları kaydetti: "Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay’ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Hepimize geçmiş olsun.
Demokrasimize yönelik bu tehditler bizi asla ve asla yolumuzdan döndüremeyecek!"
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.