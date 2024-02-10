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Altun'dan "Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi"nde klip çeken İsveçli şarkıcıya teşekkür

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ya Habiba Ya Falastin" şarkısına "Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi"nde klip çeken Lübnan asıllı İsveçli şarkıcı, söz yazarı ve müzik yapımcısı Maher Zain'e teşekkür etti.

Altun'dan "Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi"nde klip çeken İsveçli şarkıcıya teşekkür mask
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Lübnan asıllı İsveçli şarkıcı, söz yazarı ve müzik yapımcısı Zain'in, Başkanlık tarafından çocukların gözünden Gazze'deki insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla İstanbul'da açılan "Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi"nde çektiği klip yayınlandı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çalışmayı çok anlamlı bulduğunu belirten Altun, "Sevgili Maher, bu güzel eserinin klibini İletişim Başkanlığımızca İstanbul'da açılan 'Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar' Sergisinde çekmen, Filistin'in sesini dünyaya daha fazla duyurmak açısından bizim için çok anlamlı. Eserini Filistin'de yaşanan trajediyi çocukların gözünden anlatan sergimizde seslendirdiğin için sana gönülden teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, çocukların gözünden Gazze'deki insanlık dramını anlatmak amacıyla İstanbul'da geçen yıl 29 Aralık'ta açılan "Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi", yerli ve yabancı binlerce katılımcı tarafından ziyaret edilmiş, yabancı basın mensuplarından da yoğun ilgi görmüştü.

Sergide klip çeken sanatçı Maher Zain, yaptığı açıklamada, sergiden çok etkilendiğini belirterek, "Sergide çok güzel eserler var, gerçekten çok etkileyici. Filistinli ve Gazzeli çocukların akıllarından ve gönüllerinden geçenleri dışa vuran bir sergi. Birisi bizden bir resim çizmemizi istediğinde içimizdekileri dökeriz. Bunlar da bu çocukların aklından geçenler… Dolayısıyla bu sergide Gazzeli çocukların ne kadar travmatize olduklarını görebiliyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: TRT Haber

# İstanbul, VAR, sosyal, ziyaret

10 Şub 2024 - 19:18 - Türkiye --- Okunma

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