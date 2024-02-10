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Bakan Göktaş: Çocuklarla kurduğumuz bağ reşit olduklarında da son bulmayacak

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devletin koruma altındaki çocuklarla kurduğu bağın reşit olduklarında son bulmayacağını, her zaman desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Bakan Göktaş: Çocuklarla kurduğumuz bağ reşit olduklarında da son bulmayacak mask
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaptırılan İhtisaslaştırılmış Çocuk Evleri Sitesi'nin açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 64'ü ihtisaslaşmış 180 çocuk evleri sitesi ve 1185 çocuk evinde, güven içerisinde çocuklara devlet koruması sağladıklarını söyledi.

"KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLARI, DEVLETİMİZİN KENDİLERİNE SUNDUĞU İMKANLARLA AŞIYORLAR"

Çocukların ve gençlerin ülkenin geleceği olduğuna dikkati çeken Göktaş, şöyle devam etti:

" Türkiye'nin geleceğini inşa edecek bu çocukların ve gençlerin sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırılması bu anlamda çok önemli. Devlet koruması altında yetişen çocuklarımız her alanda eksiksiz hizmetten faydalanıyor; karşılaştıkları zorlukları, devletimizin kendilerine sunduğu imkanlarla aşıyorlar. Bu çocuklarımızın azim ve inançla çıktıkları hayat yolculuğunda birçok başarıya imza attığına birebir şahit olduk. Bunlar arasında başarılı bürokratlarımız, kıymetli kaymakamlarımız, devlet büyüklerimiz, sanatçılarımız, pek çok alanda akademisyenlerimiz var. Dünya çapında tanınan markalara imza atmış iş insanlarımız da çıkmakta. Bunlar gerçekten bizleri gururlandırıyor, sevindiriyor. Ünlü bir tekstil firmasının sahibi 184 mağazasıyla 44 ülkeye ihracat yapan bir iş adamımız olan Özcan Sümer, bunlardan sadece biri. Azmiyle milli takıma seçilmeyi başaran ve Türkiye şampiyonlukları elde eden milli sporcumuz Ayşe Taş da başarı hikayelerine güzel bir örnek."

Göktaş, 2023 YKS'ye giren 878 öğrenciden 319'unun üniversiteye girmeye hak kazandığını, YKS başvurularının başladığı günlerde bu gençlere rehberlik yaparak, onların eğitimlerini titizlikle takip ettiklerini belirtti.

Çocuklara ve gençlere seslenen Göktaş, devletin bu çocuklarla kurduğu bağın reşit olduklarında son bulmayacağını, her zaman desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Vali Gökmen Çiçek ile AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler'in de konuşma yaptığı programda, duanın ardından sitenin açılış kurdelesi kesildi.

KOCASİNAN AKADEMİ'Yİ DE HİZMETE AÇTI

Öte yandan Bakan Göktaş, Kocasinan Belediyesince Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde yaptırılan Kocasinan Akademi'nin açılışına da katıldı.

Burada konuşan Göktaş, yerel yönetimlerle işbirliği içinde çalıştıklarını, belediye başkanlarıyla istişareler sonucu yeni hizmet modelleri geliştirdiklerini dile getirdi.

2024'ün yerel yönetimlerde de Türkiye Yüzyılı'nın başladığı yıl olacağını vurgulayan Göktaş, bütün yönleriyle yaşayan şehirler için hizmet vizyonunu geliştireceklerini, halkın sesine kulak vererek çalışacaklarını, aile yapısını her türlü riskten korumaya devam edeceklerini kaydetti.

Programda AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da konuşma yaptı.

Duanın ardından akademi merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

 

BAKAN GÖKTAŞ: ÇOCUKLARIMIZ HER ALANDA EKSİKSİZ HİZMETTEN FAYDALANIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Devlet koruması altında yetişen çocuklarımız her alanda eksiksiz hizmetten faydalanıyor; karşılaştıkları zorlukları, devletimizin kendilerine sunduğu imkanlarla aşıyorlar." dedi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaptırılan İhtisaslaştırılmış Çocuk Evleri Sitesi'nin açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 64'ü ihtisaslaşmış 180 çocuk evleri sitesi ve 1185 çocuk evinde, güven içerisinde çocuklara devlet koruması sağladıklarını söyledi.

"KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLARI, DEVLETİMİZİN KENDİLERİNE SUNDUĞU İMKANLARLA AŞIYORLAR"

Çocukların ve gençlerin ülkenin geleceği olduğuna dikkati çeken Göktaş, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin geleceğini inşa edecek bu çocukların ve gençlerin sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırılması bu anlamda çok önemli. Devlet koruması altında yetişen çocuklarımız her alanda eksiksiz hizmetten faydalanıyor; karşılaştıkları zorlukları, devletimizin kendilerine sunduğu imkanlarla aşıyorlar. Bu çocuklarımızın azim ve inançla çıktıkları hayat yolculuğunda birçok başarıya imza attığına birebir şahit olduk. Bunlar arasında başarılı bürokratlarımız, kıymetli kaymakamlarımız, devlet büyüklerimiz, sanatçılarımız, pek çok alanda akademisyenlerimiz var. Dünya çapında tanınan markalara imza atmış iş insanlarımız da çıkmakta. Bunlar gerçekten bizleri gururlandırıyor, sevindiriyor. Ünlü bir tekstil firmasının sahibi 184 mağazasıyla 44 ülkeye ihracat yapan bir iş adamımız olan Özcan Sümer, bunlardan sadece biri. Azmiyle milli takıma seçilmeyi başaran ve Türkiye şampiyonlukları elde eden milli sporcumuz Ayşe Taş da başarı hikayelerine güzel bir örnek."

Göktaş, 2023 YKS'ye giren 878 öğrenciden 319'unun üniversiteye girmeye hak kazandığını, YKS başvurularının başladığı günlerde bu gençlere rehberlik yaparak, onların eğitimlerini titizlikle takip ettiklerini belirtti.

Çocuklara ve gençlere seslenen Göktaş, devletin bu çocuklarla kurduğu bağın reşit olduklarında son bulmayacağını, her zaman desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Vali Gökmen Çiçek ile AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler'in de konuşma yaptığı programda, duanın ardından sitenin açılış kurdelesi kesildi.

KOCASİNAN AKADEMİ'Yİ DE HİZMETE AÇTI

Öte yandan Bakan Göktaş, Kocasinan Belediyesince Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde yaptırılan Kocasinan Akademi'nin açılışına da katıldı.

Burada konuşan Göktaş, yerel yönetimlerle işbirliği içinde çalıştıklarını, belediye başkanlarıyla istişareler sonucu yeni hizmet modelleri geliştirdiklerini dile getirdi.

2024'ün yerel yönetimlerde de Türkiye Yüzyılı'nın başladığı yıl olacağını vurgulayan Göktaş, bütün yönleriyle yaşayan şehirler için hizmet vizyonunu geliştireceklerini, halkın sesine kulak vererek çalışacaklarını, aile yapısını her türlü riskten korumaya devam edeceklerini kaydetti.

Programda AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da konuşma yaptı.

Duanın ardından akademi merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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10 Şub 2024 - 19:26 Kocaeli- Türkiye --- Okunma

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