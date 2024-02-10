Kocaeli'nin 9 ilçesi elektriksiz kalacak

SEDAŞ planlı onarım çalışmaları kapsamında 11 Şubat 2024 Pazar günü Kocaeli’nin Kandıra, Başiskele, İzmit, Derince, Gebze, Darıca, Dilovası, Kartepe, Çayırova ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Kesinti yaşanacak yerler ve saatleri ise şu şekilde:
|56416
|KOCAELİ
|KANDIRA
|AKÇAOVA, AKINCI, ANTAPLI, AVDAN, BALABAN, BEYLERBEYI, BEYLERBEYİ, ÇAKIRCAALİ, ÇALCA, ÇERÇILI, HEDIYELI, HEDİYELİ, KABAAĞAÇ, KUBUZCU, SELAMETLI, SÜLLÜ, YAGCILAR, YAĞCILAR, YUSUFÇA
|ABDİPAŞA MEVKİİ KÜME EVLER, AKÇAOVA MERKEZ MEVKII, AKINCI HATIPLAR MEVKII, AKINCI HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ANTAPLI MERKEZ MEVKII, AVDAN MERKEZ MEVKII, BEYLERBEYİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALCA MERKEZ MEVKII, ÇALCA MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇALCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇERÇILI MERKEZ MEVKII, ÇIRAKLI MEVKII, ÇIRAKLI MEVKİİ KÜME EVLER, GÜNEY MEVKII, GÜNEY MEVKİİ KÜME EVLER, HEDIYELI MERKEZ MEVKII, HEDIYELI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HEDİYELİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ISHAKLAR MEVKII, KABAAĞAÇ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KAYPALI MEVKII, KIŞLA MEVKİİ KÜME EVLER, KOCAÇALCA MEVKII, KOCAÇALCA MEVKII KÜME EVLER, KOCAÇALCA MEVKİİ KÜME EVLER, KOCAOGLU MEVKII, KOCAOĞLU MEVKİİ, KOCAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KÜÇÜKLÜ MEVKII, SÜLLÜ AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, TAŞANBAR MEVKİİ KÜME EVLER, TEPEKÖY MEVKII, TOKAŞLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YAGCILAR MERKEZ MEVKII, YAĞCILAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YARAMAZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YORGALAR MEVKİİ KÜME EVLER
|11.02.2024
|09:00
|17:00
|56463
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENİKÖY MERKEZ
|3712. sok, AÇANGÜL SK., ADAÇAYI SK., AKSOY CD., ANSA SK., BAŞÖĞRETMEN CD., BEĞENDİK SK., BÜLBÜL, D-130 KARAYOLU, D-130 KARAYOLU CD., DEMOKRATLAR, DEMOKRATLAR CD., DOST, DOST SK., EBRU SK., EGEMEN, EGEMEN CD., ESTERGON CD., GÖKTAŞ SK., GÖZDEM, GÖZDEM SK., GÜMÜŞOVA SK., GÜRGEN SK., HANIMELİ SK., KARAKALDIRIM CD., KENT, KENT SK., LOZAN CD., MASAL SK., MELEK OTU SK., MİNE ÇİÇEĞİ SK., MURGUL SK., NECATİ CUMALI CD., NUSRET, ODABAŞLAR CD., ORHAN VELİ CD., OSMAN SENOL, OSMAN ŞENOL CD., ÖRNEKEVLER CD., ÖZGÜLLER SK., ÖZMAL SK., PAPİLA SK., PETEK, PETEK SK., PINAR CD., PİRİREİS CD., SANAYİ CD., SEBAHATTIN YAKUT, SEBAHATTİN YAKUT CD., SEPETLIPINAR D-130 YANYOL, SIMLI, SİMLİ SK., SUR SK., ŞİMŞİRLİ SK., TAS SK., TATAR SK., TOPRAK SK., ÜÇEVLER CD., YAZLIK 17 AĞUSTOS CD., YENİKÖY CD., ZAFER, ZAFER CD.
|11.02.2024
|10:00
|12:00
|56501
|KOCAELİ
|KANDIRA
|KURTYERI, KURTYERİ
|ACAR, ACAR SK., KANDIRA CD., KUMCAGIZ, KUMCAĞIZ CD., KURTYERI AYDIN
|11.02.2024
|09:00
|15:30
|56552
|KOCAELİ
|İZMİT
|KABAOGLU, KABAOĞLU, KARABAŞ, SEKBANLI
|100.İSİMSİZ SK, 104.İSİMSİZ SK, 106.İSİMSİZ SK, AYÇEKIRDEGI, AYÇEKİRDEĞİ, KABAOGLU, KABAOĞLU CD., KAMPÜS SK., KAYAPINAR SK., KİRAZ AĞACI, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HASTANE Y, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS YO, KURTULUŞ BULVAR, MAVIS, MAVİŞ, MERSIN AGACI, PROF BAKI KOMSUOGLU, PROF BAKİ KOMSUOĞLU BULVAR, SALİM DERVİŞOĞLU CD., SARICALAR SK, SEKBANLI CD., SEKBANLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SİYAH ÜZÜM
|11.02.2024
|09:00
|12:00
|56557
|KOCAELİ
|KANDIRA
|AKDURAK, ÇARSI, ÇARŞI
|22 NİSAN CD., ADA CD., ALİ RIZA EFENDİ CD., CUMHURIYET, CUMHURİYET CD., ÇOCUK SK., GURBETÇILER, GURBETÇİLER CD., ILICA CD., İZMİT CD., KANDIRA-KEFKEN YOLU CD., KARA ÜZÜM, KARA ÜZÜM CD., KIRÇİÇEĞİ SK., KUĞU SK., MEZARLIK ALTI SK., MİMOZA SK., ORMAN CD., ÖGE, ÖĞE SK., PARK SK., RAGIP UYGUR CD., RAHMET SK., SEDEF SK.
|11.02.2024
|09:00
|12:00
|56622
|KOCAELİ
|DERİNCE
|DENIZ
|LIMANYOLU
|11.02.2024
|09:00
|10:00
|56637
|KOCAELİ
|GEBZE
|BALÇIK
|3265, 3273., 3274., ÇAM SK., FABRİKALAR SK., İSHAKOĞLU SK., KARACA SK., KUMTEPE SK., ÖZDEN SK., TOPLUCA SK.
|11.02.2024
|08:30
|16:00
|56638
|KOCAELİ
|GEBZE
|BALÇIK
|3215., 3216., 3217, 3217., 3217. SK., 3252., BERİL SK., GONCA SK., KARATAŞ SK., MANDIRA, MANDRA CD., SILE
|11.02.2024
|08:30
|16:00
|56639
|KOCAELİ
|DARICA
|NENEHATUN, OSMANGAZI, OSMANGAZİ
|AHU, AHU SK., BULGURLU, BULGURLU SK., CENGİZHAN SK., KETENCİLER SK., MISIRCILAR SK., TURGUT REİS CD., TUZLA CD.
|11.02.2024
|09:00
|12:00
|56640
|KOCAELİ
|DARICA
|OSMANGAZI, PIRI REIS, PİRİ REİS
|ATABEY SK., DURMUŞ SK., OKTAY, OKTAY SK., TUZLA
|11.02.2024
|09:00
|17:00
|56641
|KOCAELİ
|GEBZE
|PELITLI, PELİTLİ
|4407., 4461, 4462, 4462., 4471., 4475., 4476, 4476., 4478., BAGLAR YOLU, BAĞLAR YOLU CD., ERDAĞI SK., EŞREF SK., GÖNEN SK., GÜNEŞ SK., GÜVERCİN SK., PINAR SK., SEZER SK., SOYLU SK., TAŞ SK., TAVŞANLI YOLU CD., YAYLA SK., YENI MEZARLIK YOLU, YENI MEZARLIK YOLU CD., YENİ MEZARLIK YOLU, YENİ MEZARLIK YOLU CD.
|11.02.2024
|09:00
|11:00
|56642
|KOCAELİ
|DİLOVASI
|ÇERKESLI, ÇERKEŞLİ, DEMIRCILEROSB, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN, ORHANGAZİ
|246. SK., 540/2. SK., 561. SK., 562. SK., ÇERKESLI, ÇERKEŞLİ CD., DENEME SK., ELMACIK DERE YOLU SK., ISTIKLAL, İSTİKLAL, İSTİKLAL CD, MANASTIR TEPE SK, UZUNTARLA SK, VALILER
|11.02.2024
|09:00
|10:00
|56643
|KOCAELİ
|DİLOVASI
|KIŞLADÜZÜ, ŞİRİNYALI
|BAĞDATLI CD., D-100 KARAYOLU CD., GÜNDÜZ CD., İZMİT- İSTANBUL OTOBAN CD., SAHİL YOLU CD., YAMANLAR SK.
|11.02.2024
|09:00
|16:00
|56655
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ARSLANBEY, ATAŞEHİR
|BIRLIK, ÇELTIKDÜZÜ, ÇELTİKDÜZÜ SK., UZUN, UZUN SK., ÜNİVERSİTE YOLU SK.
|11.02.2024
|09:30
|17:00
|56659
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ARSLANBEY, BALABAN, ÇEPNI, ÇEPNİ, SARIMEŞE, SUADIYE, SUADİYE
|ACARLAR ÇIKMAZI SK., AHATLI SK., BALIM SK., ÇAKIRPINAR SK., ÇEPNI, ÇEPNI CD., ÇEPNİ CD., ÇINAR EVLERI, ÇINAR EVLERİ CD, ÇINAR EVLERİ CD., ÇINAR EVLERİ SİTESİ YOLU SK, DERE SK., DÖNEL SK., FINDIK SK., GÜLŞEHİR SK., HEYREK, HEYREK CD., KARDELEN SİTE YOLU SK, KESTANELIK, KIRAZDÖNÜMÜ, KIREMITHAN, KİRAZDÖNÜMÜ SK, KİRAZDÖNÜMÜ SK., KİREMİTHAN SK., KURUDERE ÇIKMAZI SK., ÖZDAL, ÖZDAL CD, ÖZDAL CD., SÖĞÜTLÜK, SÖĞÜTLÜK CD., TANZİMAT SK., TURAN SK., UZAY ÇIKMAZI SK., ÜLKER, ÜLKER SK., VILLA, VİLLA SK, YEŞİL BAHÇE EVLERİ SİTE YOLU S, YEŞİLBAHÇE VİLLALARI SİTESİ YO
|11.02.2024
|08:30
|15:30
|56661
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|SEPETLİPINAR
|YAVUZ ÖZER CD.
|11.02.2024
|09:00
|17:00
|56666
|KOCAELİ
|KARTEPE
|FATIH, FATİH, SARIMESE, SARIMEŞE
|ABDÜLHAMIT, ABDÜLHAMİT SK., ARAKLI SK., ARPALIK, ARPALIK SK., ARUZ SK., AŞİKAR SK., AYAZ, BAGDAT CD., BAHTIYAR SK., BAHTİYAR SK., BATTAL, BATTAL SK., BESTELİ SK., BEYAZIT SK., BİNGAZİ SK., BOSNA SK., ÇAKIR SK., ÇALDIRAN SK., ÇESME SK., ÇIGDEM SK., ÇİÇEK SK., ÇİĞDEM SK., DEPO SK., DONANMA SK., ELÇIBEY, ELÇİBEY SK., FEDAKAR SK., FULYA SK., HALE SK., HIZAL, HIZAL SK., HURMALI SK., IBRISIM, İBRİŞİM SK., İCADİYE SK., KALELİ SK., KASIMPATI SK., KASIRGA SK., KERİM SK., KERİME SK., KÜTÜK SK., MALAZGİRT CD., MEMİŞOĞLU SK., MUKADDES SK., NAZIM DEMIRCI, NAZIM DEMİRCİ CD., NAZIM DEMİRCİ. CD., NİZAM-I CEDİT CD., ÖZENÇ SK., ÖZENTİ SK., PETEKLİ SK., SALKIM SK., SEYMEN SK., SUNARLAR SK., TUNA SK., TURNA SK., YEŞİLCE SK., YONCA SK.
|11.02.2024
|09:00
|11:00
|56667
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|BALÇIK, PELİTLİ, ŞEKERPINAR
|3202. SK, 3210., 3236. SK., 3253, 3253., 3254., 3256., 3258. SK, 3261., 3262., ARMUTLU SK., AYDIN SK., BANU SK., CAN SK., DEĞİRMEN YOLU SK, ELMALI SK., EMİR SK., EROĞLU SK., GEBZE CD., GEBZE ORGANİZE SANAYİ BAĞLANTI, GİZEM SK., İSTİKLAL CD., KAMBER KAYNAĞI SK., MEZARLIK SK., ORGANIZE, PELİTLİ YOLU CD., SILE CD., ŞİLE CD., TEPE SK., TURUNÇ SK., YANYOL SK., ZAKKUM SK.
|11.02.2024
|00:10
|05:00
|56671
|KOCAELİ
|GEBZE
|BALÇIK
|1. CD, 3222, 3222., 3222. SK., 3225, 3225., 3225. SK., 3226., 3227., 3228., 3228. SK., 3230., 3231, 3231., 3233. SK., 3235., 3235. SK., 3236., 3237. SK., 3238, 3238., 3240, 3240., 3241. SK., 3242., 3242. SK., 3243., 3243. SK., 3243/1., 3244. SK., 3246., 3247. SK., 3248, 3248., AKASYA SK., AYBEK SK., CEREN SK., ÇINAR SK., DOĞRULAR SK., EREN SK., FIRAT SK., GÜL SK., KÖMÜRCÜLER SK., LALE SK., MANOLYA SK., MERVE SK., OKUL SK., ORGANİZE CD., ÖMÜR SK., ÖZPINAR SK., ÖZYILDIZ SK., SEVGİ SK., SÜMBÜL SK.
|11.
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Yorumlar
(1 )
İzmitli - Sedaş tüm Kocaeli halkı size dua ediyor öyle böyle değil çok içten dua ediyor kulaklarınızda çınlama oluyor mu ?
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