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Bilal Erdoğan: Filistinlilerin direnişi, kurallara dayalı uluslararası sistemi getirecek

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Bilal Erdoğan, Filistinlilerin direnişinin önemine işaret ederek, "Bu, sadece Filistin'e özgürlük getirmeyecek aynı zamanda dünya sistemi için sürdürülebilir yeni bir statüko, kurallara dayalı bir uluslararası sistemi getirecek." dedi.

Bilal Erdoğan: Filistinlilerin direnişi, kurallara dayalı uluslararası sistemi getirecek mask
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Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Filistinlilerin direnişinin önemine işaret ederek, "Bu, sadece Filistin'e özgürlük getirmeyecek. Bu, sadece tüm dünya tarafından tanınan, Filistin halkı için özgür Filistin devletini sağlamayacak, aynı zamanda dünya sistemi için sürdürülebilir yeni bir statüko, dünyanın riayet edeceği, kurallara dayalı bir uluslararası sistemi getirecek." dedi.

Bilal Erdoğan, İstanbul'da bir otelde düzenlenen İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) 5. Genel Kurulunun kapanışında yaptığı konuşmada, ikinci kez ICYF'nin Başkanlık görevini yürüten Taha Ayhan'ı tebrik etti, dünya çapındaki Müslüman gençliğini güçlendirmeyi amaçlayan Ayhan'a ve ekibine başarılar diledi.

Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları olarak dünyadaki Müslüman gençliğiyle bağları güçlendirmek istediklerini dile getiren Erdoğan, onları çeşitli projeler kapsamında Türkiye'de gençlik kamplarında, yatırım zirvelerinde ve sosyal gelişim etkinliklerinde ağırlamak istediklerini ve Türk gençliği olarak onların yanında olmak istediklerini vurguladı.

Erdoğan, tek ümmet olma amacına işaret ederek, "Eğer gençliğimizin küçükken birbiriyle etkileşime girmesini sağlarsak, hayatlarının geri kalanında arkadaş olacaklar ve tek ümmet olmanın önemini fark edecekler." dedi.

Müslüman dünyasının pek çok sorunla karşı karşıya olduğuna işaret eden Erdoğan, "Bu sorunların üstesinden gelmek ve onlarla ilgilenmek için yeterli demografiye, doğal kaynaklara ve yeterince ekonomik güce sahibiz. Eğer İslam bir tevhit diniyse, o zaman biz bir araya gelmek ve sorunlarla bir arada mücadele etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

MEŞRU ULUSLARARASI SİSTEM VURGUSU

Erdoğan, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) "İsrail'in Filistin'deki soykırımı" davasına ilişkin karar aldığı gün Güney Afrika'nın Cape Town şehrinde olduğuna ve oradaki bir İslami kolejde konuşma yaptığına dikkati çekerek, "O zaman Güney Afrika'da olmanın çok vakitlice olduğunu hissettim." dedi.

Güney Afrikalıların 50 yıl boyunca "apartheid" adı verilen ırkçı politikaya maruz kaldıklarını hatırlatan Erdoğan, bu nedenle, UAD'de dava açan ülkenin Güney Afrika olmasını çok anlamlı bulduğunu belirtti.

Erdoğan, "apartheid" kavramını araştırdığını ve İsrail'in "apartheid" rejimi tanımına uyduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sonrasında diğer kelimeleri araştırmaya devam ettim. Bir tanesi Nazizm'di. Nazi rejiminin tanımına baktığınızda, ülkenin adını değiştirip İsrail rejimini koyduğunuzda, göreceksiniz ki İsrail, Nazist bir rejime sahip. Faşizme baktığınızda, İsrail rejimi bugün faşist bir rejim. Soykırıma bakıyorsunuz ve biliyoruz ki İsrail rejimi, soykırımcı bir rejim. Köktenciliğe de bakıyorsunuz, Batı'nın bize anlattığının aksine, İsrail rejiminin köktenci bir rejim olduğunu göreceksiniz."

Bu kombinasyonun dünyanın geri kalanı ve insanlık için zararlı olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Şimdi, maalesef, tüm uluslararası sistemi çökertiyor. Çünkü Batı, bu zulümlere, İsrail rejimindeki bu zararlı ideolojilerin zehirli birlikteliğine karşı körleşti." ifadesini kullandı.

Erdoğan, bu çılgınlığın sonuna yaklaşıldığını ümit ettiğini dile getirerek, "Çünkü bu, 21'inci yüzyılda, insanlığın geleceğine zarar veriyor. 21'inci yüzyılda, meşru bir uluslararası sistem olmadan, daha fazla vahşet, insanlığa karşı suç, savaşlar, küresel savaşlar, dünya savaşlarıyla karşılaşacağız." diye konuştu.

"FİLİSTİNLİLERİN DİRENİŞİ, KURALLARA DAYALI ULUSLARARASI SİSTEMİ GETİRECEK"

Filistinlilerin direnişinin önemine vurgu yapan Erdoğan, "Bu, sadece Filistin'e özgürlük getirmeyecek. Bu, sadece tüm dünya tarafından tanınan, Filistin halkı için özgür Filistin devletini sağlamayacak, aynı zamanda dünya sistemi için sürdürülebilir yeni bir statüko, dünyanın riayet edeceği, kurallara dayalı bir uluslararası sistemi getirecek." dedi.

Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" sözüne işaret ederek, "(Filistinlilerin direnişi) Umarım bu işlevsiz sistemi yıkar ve uluslararası sorunlarla gerçekten ilgilenen, baskılara karşı gerçekten çalışan ve tüm dünyada barış ile refahı gerçekten destekleyen yeni bir sistem oluşturur." diye konuştu.

Filistinliler için imkanlar el verdikçe daha fazlasını yapmaya çalışacaklarını belirten Erdoğan, bu haftaki cuma hutbesinde, imamın İsrail rejiminin kendi sonunu getirdiğini söylediğini aktardı.

Erdoğan, İsrail rejiminin, aklını başına alması ve yaptıkları için insanlıktan af dilemesi için dua ettiklerini vurgulayarak, "Bu, kendi halkları için de barış sağlamaları için tek yol olabilir." dedi.

Düzenlenen etkinlik için ICYF'ye teşekkür eden Erdoğan, "Umarım çok yakın bir gelecekte bu zulüm sona erer ve Filistinli kardeşlerimiz için yeni bir dönemin, barışçıl ve özgür bir dönemin kapılarını aralarız." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından, ICYF Başkanı Ayhan, Bilal Erdoğan'a teşekkür hediyesi takdim etti.

Kaynak: AA

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10 Şub 2024 - 20:30 - Türkiye --- Okunma

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