Serviş şoförünü vurmuştu, tutuklandı

Olay Körfez Yeniyalı Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Tamirci önünde durarak araç kapağını takmak isteyen Yılmaz Sınırkan (50),sokak üzerinden koşarak gelen Şahin Altıntaş Sınırkan'ı tabancayla başından vurdu. Şahin Altıntaş olayın ardından olayda kullandığı tabanca ile birlikte Yarımca Polis Merkezine giderek teslim oldu.
TUTUKLANDI
Gözaltına alınan Şahin Altıntaş işlemleri için Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan Şahin Altıntaş Körfez Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Şahin Altıntaş tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ARALARINDA HUSUMET VARMIŞ
Şahin Altıntaş ifadesinde Yılmaz Sınırkıran ile geçmişten tanıştıklarını söyleyerek yaklaşık 10 yıldır aralarında husumet olduklarını ve olay günü karşılaşınca vurduğunu söyledi.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.