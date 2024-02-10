Kandıra’da bir aday daha açıklandı

SAADET PARTİSİ ADAYI ÜNAL KIZILAĞIL OLDU

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri kapsamında çalışmalarını sürdüren Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanlığı, seçimde yarışacak bir başkan adayını daha açıkladı. Bugüne kadar Başiskele, Karamürsel ve Körfez Belediyesi Başkan Adayı’nı açıklayan Saadet Partisi organize edilen törenle Kandıra Belediye Başkan Adayı’nı Ünal Kızılağıl olarak açıkladı. 1985 doğumlu, iş insanı ve Kandıra’da tekstil atölyesi sahibi olan, parti kademelerinde görevler almış, evli ve dört çocuk babası olan Ünal Kızılağıl’ın adaylığının açıklandığı törende Saadet Partisi İl Başkanı Halil Kayın, Saadet Partisi İl Yönetim Kurulu Üyeleri ve Saadet Partisi Kandıra İlçe Yöneticileri düzenlenen törene katıldı.

TERCİH MİLLİ GÖRÜŞ VE DİĞERLERİ ARASINDA OLACAK

Aday tanıtım programında konuşan Saadet Partisi İl Başkanı Halil Kayın “Saadet Partisi demek milli görüş demek. Milli görüş demek belediyeyi kazandığımız gün Saadet Partisi rozetini çıkarıp tüm şehrin belediye başkanı olmak demektir. Tüm Kandıralıların belediye başkanı olmak demektir. Kandıra’da çiftçilerimiz mazot fiyatının ve gübre fiyatının altında eziliyor. Hayvancımızın ürettiği süt para etmiyor ve yem fiyatını karşılamıyor. Bu seçim için bir kavşaktayız, bir tercih yapacağız. Tercih milli görüş ve diğerleri arasında olacaktır. Milli görüş belediyeciliği demek dertlere derman, işsize iş ve sorunlara çözüm demek. Sorunların çözümü için milli görüşü ve Saadet Partisi’ni tercih edeceğiz” dedi.

DÜNYADA LONDRA TÜRKİYE’DE KANDIRA

Başkan Adayı Ünal Kızılağıl ise yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Tarihi bir seçim 31 Mart’ta yapılacak. 31 Mart yeni bir dönemin başlangıç tarihi olmalıdır. Rantı değil insanı önceleyen bir yönetim mümkündür, insanımız da bunu hak ediyor. Temiz, güvenilir, organik gıdaya ulaşmak insan hakkı değil midir? İnsanlarımız daha iyi bir belediyeciliği hak ediyor. Biz milli görüşçüleriz, hizmeti sadece bir kesime değil toplumun tamamına götürme amacında olan insanlarız. Belediyecilik anlayışımız makyaj belediyeciliği değil, kask belediyeciliği. Dünya Londra Türkiye’de Kandıra anlayışını en güzel örneğini sergileyecek, Kandıra doğal ürünlerini tüm dünyaya tanıtacağız”