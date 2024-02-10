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Hisareynspor kümede kaldı

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Süper Amatör Lig B Grubu’nda kümede kalacak takımın belirleneceği maçta Hisareynspor ile Osmanlı 41 Spor karşılaştı. Çok büyük çekişmeye sahne olan maçı ev sahibi Hisareynspor, her iki yarıda attığı gollerle 2-0 kazandı, son hafta öncesinde ligde kalışını ilan etti.

Hulusi Özdilek
Hulusi Özdilek Tüm Haberleri
Hisareynspor kümede kaldı mask
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OSMANLI 41 SPOR PENALTI KAÇIRDI

22 puanla düşme hattında bulunan Osmanlı 41 Spor, 27 puanlı Hisareynspor karşısında kazanıp, umutlarını son haftaya taşımak istiyordu. Maçın 44.dakikasında Hisareynspor, Efe Bilgin’in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarının başında Osmanlı 41 Spor penaltı kazandı. Atışı Bahattin Saral kullandı, kaleci Emrullah Bayhan gole izin vermedi. Hisareynspor, 90+5’de Yusuf Tuna Öztürk ile farkı ikiye çıkardı, maçtan 2-0 galip ayrıldı. Bu skor Hisareynspor’u kümede bırakırken, Osman 41 Spor ise bu grupta küme düşen ikinci takım oldu.

10 Şub 2024 - 22:04 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Hulusi Özdilek

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