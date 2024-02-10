2.Küme’den Süper Lig şampiyonluğuna

DARICA TÜRKELİ TARİH YAZDI
Üçyıl önce kurulan, ilk yılında 2.Küme’de şampiyon olup 1.Küme’ye yükselen Darıca Türkeli Gençlikspor, bir önemli başarıya daha imza atıp, 1.Küme’de de mutlu sona ulaştı. Bu sezon Süper Lig’de ilk yılını yaşayan Türkeli Gençlikspor, grubunda daha önce BAL’da oynamış Çayırovaspor, Karamürselspor ve Arslanbey GB’yi geride bıraktı. Deplasmanda Çayırovaspor’u Hakan Kaya ve serdar Zengin’in golleriyle 2-1 yenen Mavi-Beyazlı ekip, şimdi de gözünü BAL’a dikti.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.