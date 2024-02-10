2.Küme’den Süper Lig şampiyonluğuna

DARICA TÜRKELİ TARİH YAZDI

Üçyıl önce kurulan, ilk yılında 2.Küme’de şampiyon olup 1.Küme’ye yükselen Darıca Türkeli Gençlikspor, bir önemli başarıya daha imza atıp, 1.Küme’de de mutlu sona ulaştı. Bu sezon Süper Lig’de ilk yılını yaşayan Türkeli Gençlikspor, grubunda daha önce BAL’da oynamış Çayırovaspor, Karamürselspor ve Arslanbey GB’yi geride bıraktı. Deplasmanda Çayırovaspor’u Hakan Kaya ve serdar Zengin’in golleriyle 2-1 yenen Mavi-Beyazlı ekip, şimdi de gözünü BAL’a dikti.