Haldız İnşaat'tan muhteşem proje

LANSMAN YAPILDI

Haldız İnşaat ve Halk GYO iş birliği ile geliştirilen Paye Sakarya projesinin tanıtım toplantısı Elite World Grand Sapanca Otel’de ulusal basının emlak editörlerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıya Haldız Yönetim Kurulu üyesi Fatih Haldız, Veli Haldız, Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdürü Selim Kardil, Halk GYO Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Bekin, Halk GYO Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Öztürk ve Yaşar Göktaş, Aremas Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Arslan katıldı. Halk GYO Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Bekin ile Haldız İnşaat Genel Müdürü Selim Kardil ev sahipliğinde gerçekleşen lansman toplantısında proje detayları kamuoyu ile paylaşıldı.

AYRICALIKLI BİR YAŞAM

Haldız İnşaat ve Halk GYO iş birliği ile geliştirilen Paye Sakarya, Türkiye’nin sanayi, ekonomi, istihdam ve ticaret açısından önemli bir bölgesi olmanın yanı sıra stratejik konumuyla da ulusal ve uluslararası ticaretin merkezlerinden biri haline gelen Sakarya’da yükseliyor. Sakarya’nın sakin ve huzurlu atmosferinden ilham alınarak geliştirilen Paye Sakarya, yatırımcılarına ayrıcalıklı bir yaşam sunuyor. Modern mimari anlayışıyla tasarlanan bu benzersiz proje, bölgeye değer katan özel bir konsept sunarak, konfor ve estetiği bir araya getiriyor. Her ayrıntısı özenle düşünülmüş olan Paye Sakarya, sakinleri için huzur dolu bir yaşamın kapılarını aralıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR PROJE

Lansmanda Paye Sakarya projesini anlatan Halk GYO Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Bekin, Leed sertifikalı öncü projeleri hayata geçirerek “Türkiye’nin Yeşil Kalkınma Devrimi” doğrultusunda çevreye, enerji verimliliğine ve sürdürülebilirliğe olan duyarlılıklarını ortaya koyduklarını belirtti. Bekin, “Halk GYO güvencesi ve Haldız İnşaat uzmanlığıyla geliştirdiğimiz Paye Sakarya projemizi de aynı duyarlılık, kararlılık ve yenilikçi bir konseptle tasarladık. Çevreye duyarlı bir mimari ile konsept bir yaşam proje. Estetik ve konforun denge içinde bulunduğu bu proje, modern yaşamın gereksinimlerine cevap vermekle kalmayıp aynı zamanda sürdürülebilir bir gelecek için de önemli bir örnek teşkil edecek.

ANADOLU’DA PROJELERİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ

2010 yılından bu yana ülkeye katma değer sağlayan, dünya standartlarında projeler hayata geçirme hedefiyle çalışmalarımızı karalılıkla sürdürüyoruz. 14 yıldır ana hissedarımız Halkbank’tan aldığımız güvenle, inşa edildikleri kentlerin dokusuna uygun, müşteri beklenti ve memnuniyetini ön planda tutan çevreye duyarlı girişimlere ortak olarak gayrimenkul sektöründe öncü projelere imza attık. Projelerimizi sadece İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi metropol şehirlerde değil aynı zamanda Eskişehir, Kocaeli, Antalya, Sakarya ve Erzurum gibi önemli Anadolu şehirlerinde de gerçekleştirdik.

DOĞRU LOKASYONDA DOĞRU PROJE

Sektörü güçlendirerek, tüketici ihtiyaçlarına uygun erişilebilir projeler geliştirmek önemli. Genç ve dinamik bir nüfus profiline sahip olan ülkemizin orta ve uzun vadede çalışabilir nüfusunun artması; yatırımcıların alternatif yatırım alanlarına yönelmesi, gayrimenkul sektörünün gelecek yıllarda da gelişimini sürdüreceğini gösteriyor. Sektörün önemli bir oyuncusu olarak, sektörümüzü daha da güçlendirmek, tüketici beklenti ve ihtiyaçlarına uygun, nitelikli ve özellikle de günümüzde daha fazla önem kazanan erişilebilir projeler geliştirmek için, “Doğru Lokasyonda, Doğru Proje” anlayışıyla ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Erişilebilirlik odaklı yaklaşımımızla, topluma katma değer sağlayarak sektörümüzü daha da ileri taşımayı sürdüreceğiz” dedi.

SAKARYA’NIN EN BÜYÜK PROJESİ

Proje hakkında detaylı bilgi paylaşan Haldız İnşaat Genel Müdürü Selim Kardil; Paye Sakarya’nın, modern ve yatay mimarisi, geniş teras ve peyzaj alanları, sosyal donatılar ve farklı konseptteki ticari üniteleriyle Sakarya’da gerçekleştirilen en büyük projelerden biri olduğunu vurguladı. Kardil; “Yaklaşık 60 dönümlük bir arsa alanı üzerinde 119 bin 345 metrekare inşaat alanına sahip olan Paye Sakarya, 23 blokta 426 konut ve 34 ticari alandan meydana geliyor. Projede, alanları 115 ile 288 metrekare arasında değişen 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere 3 farklı konut tipi bulunuyor.

EN İYİ KONSEPT YAŞAM PROJE

Paye Sakarya, bölgenin en iyi konsept yaşam projesi. 3,5 milyar TL yatırım değeriyle Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde hayata geçirdiğimiz projemiz, bölgenin iklimine uygun oluşturulan peyzaj alanları, geniş bahçeleri, trafiğe kapalı yürüyüş yolları ve yansıma havuzlarıyla bölgenin en iyi konsept yaşam projesi olarak tasarlandı. Modern ve yatay mimarisiyle bölgenin simgesi haline gelecek Paye Sakarya, fonksiyonel iç mimarisiyle de konut sahiplerine keyifli bir yaşam alanı sunuyor. Projemizde ayrıca günlük ihtiyaçların karşılanabileceği 34 adet cadde mağazası da bulunuyor.

EŞSİZ BİR PEYZAJ ALANI SUNUYOR

Projeyi 2025 yılının sonunda teslim etmeyi planlıyoruz. 426 konutun yer aldığı projemizde 144 adet 2+1, 204 adet 3+1 ve 78 adet 4+1’den oluşan farklı büyüklüklere sahip konut tipleri yer alıyor. Projede özellikle metrekaresi yüksek 3+1 ve 4+1 dairelerin sayısını yüksek tutarak oluşturduğumuz geniş yaşam alanları, balkon ve teraslar ile daha şık, konforlu ve dört mevsim keyifle yaşanılacak bir hayat sunmayı hedefledik. Projemizde özellikle dikkat ettiğimiz bir diğer nokta da inşaat yoğunluğunu dengelemek oldu. Bu doğrultuda da bölgenin iklimine uygun süs bitkileri ve ağaçların seçilmesini sağlayarak ev sahiplerinin keyifle vakit geçireceği toplam 25 bin metrekare peyzaj alanı oluşturduk” diye konuştu.

ZEMİN GÜÇLENDİRİLDİ

Deprem farkındalığıyla, tüm projelerinde yapı güvenliği ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak hareket etiklerini belirten Kardil, Paye Sakarya projesinde de hem zemin hem üst yapı inşaatlarında aynı bilinçle, Kocaeli Üniversitesi iş birliğiyle zemin iyileştirme proje ve inşaatını tamamladıklarını ifade etti. Şehir merkezine 3 dakikalık mesafede yer alan Paye Sakarya; Sakarya Stadyumu’na 300 metre, Adapazarı Belediyesi’ne 3 km, alışveriş merkezlerine 4 km, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 5 km mesafede konumlanıyor.

5 MİLYONDAN BAŞLIYOR

Toplantının soru cevap kısmında Halk GYO Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Bekin, dairelerin ücretleri. Haldız ile ortaklık şekli ve ödeme yöntemi ile ilgili bilgi verdi. Bekin, “Haldız İnşaat ile hasılat paylaşım modeli ile ortaklık yapıyoruz. Haldız İnşaatın ortaklığı yüzde 65. Şu anda inşaatta yüzde 20 fiziki ilerleme var. Satışlarımız 9 ay önce başladı ve şu anda projenin yüzde 25’i satıldı. Satışlarda yüzde 25 peşin, iki ara ödeme ve 60 aya kadar peşin fiyatına vade veriyoruz” dedi.

4 MEVSİM YAŞAM İÇİN ALINIYOR

Projeye daha çok yatırım amaçlı mı yoksa yaşam amaçlı mı satın alındığı ile ilgili soruya Haldız İnşaat Genel Müdürü Selim Kardil, şöyle yanıt verdi: “Paye Sakarya ile insanların 4 mevsim yaşayabileceği bir yaşam ön görülüyor. Adapazarı’nda daha iyi bir yaşam konseptine geçmek isteyenler ve çevre illerdeki müşterileri alıyor. Yabancı satışı henüz olmadı. Burada yaşamak isteyenlerin daha çok tercih ettiği ama yatırım için de alanlar da var. Özellikle İstanbul’u müşterilerimiz yatırım amaçlı alıyor”