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10 Şub 2024 - 22:52- Spor G:

Süper Lig’de bir yıl kalabildi

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Geçen yıl 1.Küme’ye şampiyon bitirip, ismini Süper Amatör Lig’e yazdıran Gölcük Osmanlı 41 Spor, lige tutunamadı.

Hulusi Özdilek
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Süper Lig’de bir yıl kalabildi
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Son haftalardaki çıkışı ile Süper Lig’de kalmak için umutlanan Turuncu-Siyahlı ekip, cumartesi günü Hisareynspor’a konuk oldu. İki takım içinde çok büyük önem taşıyan maçı 2-0 kaybeden Osmanlı 41 Spor, bir yıl kalabildiği Süper Lig’den düşme üzüntüsünü yaşadı.

FERCAN GÖR’ÜN ÇABASI YETMEDİ

İki yıl önce 2.Küme’den faaliyetlerine başlayan Osmanlı 41 Spor, 1.küme’de de çok büyük başarı gösterdi, ismini Süper Lig’e yazdırdı. Bu sezona çok iyi başlayamayan Osmanlı 41 Spor, takımın başına Fercan Gör’ün getirilmesinden sonra toparlandı. Hisareynspor maçı öncesinde de üst üste 3 maçını kazanan Turuncu-Siyahlı ekip, Hisareynspor karşısında da kazanıp, umutlarını son maça taşımak istiyordu. 1-0 geriye düştüğüü maçta Bahattin Saral’ın ayağından bir de penaltı kaçıran Osmanlı 41 Spor, son dakikada bir gol dah yedi, karşılaşmayı 2-0 kaybetti.  Süper Lig’de sadece 1 yıl kalabilen Osmanlı 41 Spor, Hisareynspor maçı öncesinde çok büyük üzüntü yaşadı.

10 Şub 2024 - 22:52 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Hulusi Özdilek

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