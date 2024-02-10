Arslanbey derbisi Organize Sanayispor’un

Sarı-Lacivertli ekip, Cumartesi akşamı da Arslanbey derbisinde konuk olduğu Arslanbey Organize Sanayispor’a 4-0 mağlup oldu, Play-Off şansını kaybetti.
ARSLANBEY GB, SON İKİ MAÇTA PLAY-OFF ŞANSINI KAÇIRDI
Geçen hafta deplasmanda Türkeli Gençlikspor’a yenilen, Karamürselspor ile aynı puana gelen Arslanbey GB, ikili averajı kötü olduğu için son iki hafta kendisi kazanıp, Karamürselspor’un da kaybetmesini bekleyecekti. Ancak Sarı-Lacivertli ekip, Arslanbey derbisinde aynı beldenin bir diğer takımı Arslanbey Organize Sanayispor’a 4-0 gibi farklı skorla yenildi. Kemal Tok’un takımın başına geçtiğinden beri müthiş bir çıkış yakalayan Organize Sanayispor, derbi de ilk yarıyı Umut ve Gökhan Özkanlı’nın golleriyle 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Harun Turgut İşeri ve Ertuğrul Şamlı ile iki gol daha bulan Bardo-Mavili ekip, sahadan 4-0 galip ayrıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.