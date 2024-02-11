ÖSYM, 2024-YKS'de 'Sıkça Sorulan Sorular'ı yayımladı

ÖSYM tarafından 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek 2024-YKS'ye ilişkin 'Sıkça Sorulan Sorular', ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yayımlandı. Adaylar, YKS ile ilgili merak edilen sorulara ÖSYM'nin http:www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecek.
SINAV 8-9 HAZİRAN’DA, SONUÇLAR 17 TEMMUZ’DA AÇIKLANACAK
2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak. 8 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran'da sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak. 1 Şubat’ta başlayan başvurular, 26 Şubat'a tarihine kadar devam edecek. Sınavda her oturum için ücret 295 TL olarak belirlendi. ÖSYM takvimine göre ise sonuçlar 17 Temmuz’da açıklanacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.