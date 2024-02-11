Artvin-Hopa kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Kara yolunun 8. kilometresinde yamaçtan kopan toprak ve kaya parçalarının yola dökülmesi nedeniyle ulaşım durdu. İhbar üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede heyelanın devam etmesi nedeniyle yol temizleme çalışmasına başlayamadı. Yaklaşık 2 saattir ulaşıma kapalı olan yolda jandarma ekipleri de güvenlik önlemleri aldı.
Kaynak: AA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.