Filistin Kızılayı: İsrail askerleri, Emel Hastanesindeki ambulansların anahtarlarını çaldı

Filistin Kızılayından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, İsrail güçlerinin, 20 gündür kuşatma altında tuttuğu Emel Hastanesi'ne baskın düzenlediği ve ambulanslar ile hastane yönetimine ait tüm araçların anahtarlarını "çaldığı" kaydedildi.
İsrail askerlerinin bunu ambulansların hizmet vermesini engellemek için yaptığına işaret edildi. İsrail tarafından söz konusu suçlamaya ilişkin açıklama yapılmadı. Filistin Kızılayı dün yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin, Emel Hastanesi'nde 8'i sağlık personeli 17 kişiyi alıkoyduğunu duyurmuştu.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.