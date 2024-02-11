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Sokak ortasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sokak ortasında meydana gelen bıçaklı kavgada 3 kişi yaraladı.

Sokak ortasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
Sokak ortasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
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Olay, Gebze Beylikbağı Mahallesi 320/1 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, H.G., G.G. ve E.M. isimli şahıslar arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, G.G. karnından ve kolundan, E.M. sol bacağından, H.G. ise vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan G.G. ve E.M., Gebze Devlet Hastanesine, H.G. ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Sokak ortasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
Sokak ortasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
Sokak ortasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

# Gebze, polis

11 Şub 2024 - 08:57 - Ekonomi --- Okunma

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